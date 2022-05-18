Так, близько 21:25 українські захисники збили ворожий винищувач-бомбардувальник над Куп'янськом.

До теми ЗСУ знищили під Куп’янськом російський винищувач Су-34

У мережі оприлюднили радіоперехоплення з винищувача. На записі чути, що окупант говорить про збиття. Потім у розпачі каже, що треба стрибати.

Стрибати...Куди? Вправо, Паш?

– питає росіянин.

Наприкінці запису загарбник голосно прокричав. Його останніми словами було: "Смикай".

Слухайте перехоплення зі збитого винищувача:

Що відомо про збитий винищувач

Су-34 – це радянсько-російський двомісний винищувач. Ним здійснюють точні ракетно-бомбові удари по наземних цілях. Також він може збивати і ворожі літаки. Росіяни ж використовують його, аби обстрілювати цивільну інфраструктуру та вбивати мирних жителів.

Окупанти активно використовують винищувачі Су-34 проти нашої армії. Однак українські військові активно збивають або пошкоджують винищувачі ворога.

Інша збита авіація ворога

Українська протиповітряна оборона 18 травня збила черговий російський військовий літак. Про це повідомляли у штабі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

6 травня над Дніпропетровщиною ЗСУ збили черговий ворожий безпілотник. У той день окупанти активно обстрілювали регіон. 2 травня ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10". Загалом безпілотні літальні апарати держава-агресорка втрачає майже щодня.

У Харківській області 25 квітня наші захисники знешкодили всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.

Загальні втрати окупантів

Від початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила 28300 солдатів. Крім того, наші захисники збили понад 200 ворожих літаків та 167 гелікоптерів.

Серед іншої техніки теж шалені втрати:

танків – 1235 (+16),

бойових броньованих машин – 3009 (+34),

артилерійських систем – 586 (+8),

РСЗВ – 199 (+1),

засобів ППО – 91 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5),

крилатих ракет – 102 (+5),

кораблів / катерів – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28),

спеціальної техніки – 43 (+0).

Серед особового складу втрати можуть бути і більшими, оскільки це приблизні підрахунки.

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