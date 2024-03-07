Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил в сводке для 24 Канала, что у россиян еще остался определенный наступательный потенциал с зимы.

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Свитан отметил, что в районе Авдеевки сейчас стабилизируется линия фронта. Оккупанты перемещают свои силы оттуда на другое направление. В свое время противник собрал возле города около 40 тысяч военных, из которых принимали непосредственное участие примерно 15 тысяч.

Эти части сейчас действительно перетекают в сторону Марьинки, общее направление на Курахово,

– сказал полковник запаса.

По его словам, захватчики пытались двигаться вдоль дороги от Марьинки на Курахово и уперлись в нашу оборону в районе Георгиевки. Далее они пробовали двигаться на юг – в сторону Победы, на север – до Красногоровки. Их там также остановили.

Он добавил, что там сейчас тоже формируется линия фронта. Однако у россиян еще остался наступательный потенциал с зимы, поэтому они попытаются выровнять линию фронта по уровню Георгиевка – Угледар. Однако, вероятнее всего, она примерно такой и останется на Востоке.

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Есть 2 условия для наступательных действий ВСУ

Полковник запаса считает, что у наших воинов есть возможность в этом году двинуться в сторону Крыма, но только после прибытия авиации в достаточном количестве. Единственное, что точно можно выполнять – это некоторые тактические операции, например, на восточном фронте, чтобы занять лучшие оборонительные позиции.

Он объяснил, что это может быть как управляемый отход, так и наступление, чтобы занять высоты для удержания фронта в лучших позициях. Но выполнять какие-либо наступательные действия на Донбассе не будет никакой возможности, пока не освободим Крым.

В то же время военный эксперт отметил, что в случае прибытия хотя бы одной бригады самолетов можно планировать продолжение наступательных операций в сторону Токмака, Мелитополя.

Левый берег сейчас одно из основных направлений, которое мы можем развить,

– заявил Свитан.

Однако, по его словам, форсировать Днепр без серьезной поддержки западных самолетов просто невозможно. Авиация, вероятно, подойдет на середину – конец весны, либо начало лета. Все будет зависеть от ее количества. 1 – 2 эскадрильи не решат вопрос, если же будет до 40 самолетов, то мы сможем начать стратегические действия.

Свитан отметил, что для выполнения этой задачи надо достаточно сил и средств. Поэтому Украине очень нужно получить 60 миллиардов долларов от США. Поэтому есть 2 серьезные условия, чтобы планировать или выполнять наступательные действия: авиация и американская помощь.

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