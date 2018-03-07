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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Куда девается потребленный по субсидиям газ и кто это контролирует

194 Читати новину українською
Алексей Хабатюк
Алексей Хабатюк / Facebook

Голубое топливо для населения уже должно было от начала года подорожать на треть – таковы были требования Международного валютного фонда для дальнейшего кредитования страны. Таким образом, бюджету бы пришлось раскошелиться на субсидии. Тогда же премьер предложил постепенный рост – ежеквартально на 2-3%.

Однако, по некоторым планам уже с первого апреля газ подорожает на 73%. Из-за очередных скачков тарифов, в субсидиях будут нуждаться чуть ли не 90% украинцев, прогнозируют эксперты. При том, что в бюджете заложено чуть более 70 миллиардов гривен на компенсации.

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Но существует огромная проблема – "Нафтогаз" не может контролировать, сколько газа используют субсидианты. В таком случае неиспользованные кубометры газа или обогащают карманы Дмира Фирташа, или же субсидианты вовсю используют деньги, которые выделяет на них государство.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал заместитель директора департамента НАК "Нафтогаз" Украины Алексей Хабатюк.

Поскольку нет контроля, то невозможно отследить, сколько потребители используют газа. Но по тем данным, которые мы можем получить из открытых источников, мы видим, что субсидианты потребляют в 2 раза больше газа, чем те люди, которые платят деньгами. Так государство переплачивает деньги. Информацию, которую подают газсбыты никто неможет проверить, ведь "Нафтогаз" контролирует только те средства, которые поступают непосредственно на счет компании,
– подчеркнул Хабатюк.

"По моему мнению, субсидианты не экономны, потому что у них нет никакой мотивации экономить. Однако также могут и приписывать дополнительные кубометры", – добавил эксперт.

Теги: Новости Украины Нафтогаз Субсидии коммунальные услуги Дмитрий Фирташ
Источник: 24 Канал
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