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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Куди дівається неспожитий за субсидіями газ та хто це контролює

1142 Читать новость на русском
Олексій Хабатюк
Олексій Хабатюк / Facebook

Блакитне паливо для населення мало вже від початку року подорожчати на третину – такими були вимоги Міжнародного валютного фонду для подальшого кредитування країни. Від так, бюджету б довелося розкошелитись на субсидії. Тоді ж прем'єр запропонував поступове зростання – щоквартально на 2-3%.

Проте, за деякими планами вже з першого квітня газ подорожчає на 73%. Через чергові стрибки тарифів, субсидій потребуватимуть ледь не 90% українців, прогнозують експерти. При тому, що в бюджеті закладено трохи більше 70 мільярдів гривень на компенсації.

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Але існує величезна проблема – "Нафтогаз" не може контролювати скільки газу використовують субсидіанти. В такому випадку невикористані кубометри газу або збагачують кишені Дмира Фірташа, або ж субсидіанти наповну використовують гроші, які виділяє на них держава.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів заступник директора департаменту НАК "Нафтогаз" України Олексій Хабатюк.

Оскільки немає контролю, то неможливо відслідкувати скільки споживачі використовують газу. Але з тих даних, які ми можемо отримати із відкритих джерел, ми бачимо, що субсидіанти споживають в 2 рази більше газу, ніж ті люди, які платять грошима. Так держава перевитрачає гроші. Інформацію, яку подають газзбути ніхто неможе перевірити, адже "Нафтогаз" контролює лише ті кошти, які надходять безпосередньо на рахунок компанії,
– наголосив Хабатюк.

"На мою думку, субсидіанти незаощадливі, тому що в них немає жодної мотивації економити. Проте їй також можуть і приписувати додаткові кубометри", – додав експерт.

Теги: Новини України Нафтогаз комунальні послуги Субсидії Дмитро Фірташ
Джерело: 24 Канал
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