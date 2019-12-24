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      Куда пойдут 3 миллиарда долларов, которые Россия заплатит "Нафтогазу": ответ Геруса

      1 Читати новину українською
      Андрей Герус – председатель энергетического комитета Совета / "Радио Свобода"

      Российский "Газпром" в соответствии с условиями новых договоренностей о транзите газа должен выплатить украинскому "Нафтогазу" 3 миллиарда долларов. Эти деньги, которые Украина отсудила в Стокгольмском арбитраже, используют на несколько целей.

      Об этих целях рассказал народный депутат от "Слуги народа" и председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в эфире "Общественного".

      К теме: В "Нафтогазе" обнародовали детали нового газового контракта между Украиной и Россией

      По его словам, те 3 миллиарда долларов – ощутимая сумма для "Нафтогаза", которую компания может использовать на несколько целей.

      Во-первых, у них (речь о "Нафтогазе" – 24 канал) есть определенные кредиты. То есть, это может быть погашение кредитов. Второе – это могут быть деньги, которые можно инвестировать в увеличение добычи газа, это также важно (речь о добыче украинского собственного газа – 24 канал). И третье: "Нафтогаз" является государственной компанией, соответственно – это дивиденды для государства, это пополнение государственного бюджета,
      – пояснил Герус.

      То есть, председатель комитета Рады выделил 3 направления, на которые могут направить 3 миллиарда от России:

      • Погашение кредитов.
      • Увеличение добычи собственного газа.
      • Дополнения в госбюджет.

      Переговоры о транзите газа: главное

      • Срок действия соглашения с Россией о транзите газа истекает 31 декабря 2019.
      • Россия была не против его продолжить, но только на год, а Украина хотела бы на 10 лет.
      • Также Кремль требовал, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже.

      20 декабря стороны подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через ГТС Украины.

      • Контракт планируют заключить на 5 лет.
      • Объем транзита будет 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов на протяжении 2021 – 2024.
      • Россия выплатит "Нафтогазу" деньгами (а не газом) 3 миллиарда долларов, как и присудил Стокгольмский арбитраж.
      • "Нафтогаз" откажется от новых претензий и штрафа "Газпрому" на 7,4 миллиарда долларов, который наложил АМКУ.

      Однако, РФ может не выполнить свои обещания по транзиту: "Нафтогаз" допускает риски нового контракта

      Big Test б/у Renault Megane 3 с дизельным двигателем
      23 декабря
      149
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Газовый контракт Газ Деньги Газпром Нафтогаз Андрей Герус – новости Новости Украины
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