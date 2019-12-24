Куда пойдут 3 миллиарда долларов, которые Россия заплатит "Нафтогазу": ответ Геруса
Российский "Газпром" в соответствии с условиями новых договоренностей о транзите газа должен выплатить украинскому "Нафтогазу" 3 миллиарда долларов. Эти деньги, которые Украина отсудила в Стокгольмском арбитраже, используют на несколько целей.
Об этих целях рассказал народный депутат от "Слуги народа" и председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в эфире "Общественного".
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По его словам, те 3 миллиарда долларов – ощутимая сумма для "Нафтогаза", которую компания может использовать на несколько целей.
Во-первых, у них (речь о "Нафтогазе" – 24 канал) есть определенные кредиты. То есть, это может быть погашение кредитов. Второе – это могут быть деньги, которые можно инвестировать в увеличение добычи газа, это также важно (речь о добыче украинского собственного газа – 24 канал). И третье: "Нафтогаз" является государственной компанией, соответственно – это дивиденды для государства, это пополнение государственного бюджета,
– пояснил Герус.
То есть, председатель комитета Рады выделил 3 направления, на которые могут направить 3 миллиарда от России:
- Погашение кредитов.
- Увеличение добычи собственного газа.
- Дополнения в госбюджет.
Переговоры о транзите газа: главное
- Срок действия соглашения с Россией о транзите газа истекает 31 декабря 2019.
- Россия была не против его продолжить, но только на год, а Украина хотела бы на 10 лет.
- Также Кремль требовал, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже.
20 декабря стороны подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через ГТС Украины.
- Контракт планируют заключить на 5 лет.
- Объем транзита будет 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов на протяжении 2021 – 2024.
- Россия выплатит "Нафтогазу" деньгами (а не газом) 3 миллиарда долларов, как и присудил Стокгольмский арбитраж.
- "Нафтогаз" откажется от новых претензий и штрафа "Газпрому" на 7,4 миллиарда долларов, который наложил АМКУ.
Однако, РФ может не выполнить свои обещания по транзиту: "Нафтогаз" допускает риски нового контракта