Куда пойдут 3 миллиарда долларов, которые Россия заплатит "Нафтогазу": ответ Геруса

Российский "Газпром" в соответствии с условиями новых договоренностей о транзите газа должен выплатить украинскому "Нафтогазу" 3 миллиарда долларов. Эти деньги, которые Украина отсудила в Стокгольмском арбитраже, используют на несколько целей.

Об этих целях рассказал народный депутат от "Слуги народа" и председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в эфире " Общественного ".

К теме: В "Нафтогазе" обнародовали детали нового газового контракта между Украиной и Россией

По его словам, те 3 миллиарда долларов – ощутимая сумма для "Нафтогаза", которую компания может использовать на несколько целей.

Во-первых, у них (речь о "Нафтогазе" – 24 канал) есть определенные кредиты. То есть, это может быть погашение кредитов. Второе – это могут быть деньги, которые можно инвестировать в увеличение добычи газа, это также важно (речь о добыче украинского собственного газа – 24 канал). И третье: "Нафтогаз" является государственной компанией, соответственно – это дивиденды для государства, это пополнение государственного бюджета,

– пояснил Герус.

То есть, председатель комитета Рады выделил 3 направления, на которые могут направить 3 миллиарда от России:

Погашение кредитов.

Увеличение добычи собственного газа.

Дополнения в госбюджет.

Переговоры о транзите газа: главное

Срок действия соглашения с Россией о транзите газа истекает 31 декабря 2019.

Россия была не против его продолжить, но только на год, а Украина хотела бы на 10 лет.

Также Кремль требовал, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже.

20 декабря стороны подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через ГТС Украины.

Контракт планируют заключить на 5 лет.

Объем транзита будет 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов на протяжении 2021 – 2024.

Россия выплатит "Нафтогазу" деньгами (а не газом) 3 миллиарда долларов, как и присудил Стокгольмский арбитраж.

"Нафтогаз" откажется от новых претензий и штрафа "Газпрому" на 7,4 миллиарда долларов, который наложил АМКУ.