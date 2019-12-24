Куди підуть 3 мільярди доларів, які Росія заплатить "Нафтогазу": відповідь Геруса
Російський "Газпром" згідно з умовами нових домовленостей про транзит газу має виплатити українському "Нафтогазу" 3 мільярди доларів. Ці гроші, які України відсудила у Стокгольмському арбітражі, використають на кілька цілей.
Про ці цілі розповів народний депутат від "Слуги народу" та голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус в ефірі "Громадського".
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За його словами, ті 3 мільярди доларів – відчутна сума для "Нафтогазу", яку компанія може використати на кілька цілей.
По-перше, у них (мовиться про "Нафтогаз" – 24 канал) є певні кредити. Тобто, це може бути погашення кредитів. Друге – це можуть бути гроші, які можна інвестувати у збільшення видобутку газу, це також важливо (мовиться про видобуток українського власного газу – 24 канал). І третє: "Нафтогаз" є державною компаніє, відповідно – це дивіденди для держави, це поповнення державного бюджету,
– пояснив Герус.
Тобто, голова комітету Ради виділив три напрямки, на які можуть скерувати 3 мільярди від Росії:
- Погашення кредитів.
- Збільшення видобутку власного газу.
- Доповнення до держбюджету.
Переговори про транзит газу: головне
- Попередня угода з Росією про транзит газу завершувалася 31 грудня 2019 року.
- Росія була не проти її продовжити, але лише на рік, натомість Україна хотіла б на 10 років.
- Також Кремль вимагав, щоб Україна та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі.
20 грудня сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через ГТС України.
- Контракт планують укласти на 5 років.
- Обсяг транзиту буде 65 мільярдів кубометрів у 2020 році та по 40 мільярдів упродовж 2021 – 2024 років.
- Росія виплатить "Нафтогазу" грошима (а не газом) 3 мільярдів доларів, як і присудив Стокгольмський арбітраж.
- "Нафтогаз" відмовиться від нових претензій та штрафу "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів, який наклав АМКУ.
Однак, РФ може не виконати свої обіцянки щодо транзиту: "Нафтогаз" допускає ризики нового контракту