Куди підуть 3 мільярди доларів, які Росія заплатить "Нафтогазу": відповідь Геруса

Російський "Газпром" згідно з умовами нових домовленостей про транзит газу має виплатити українському "Нафтогазу" 3 мільярди доларів. Ці гроші, які України відсудила у Стокгольмському арбітражі, використають на кілька цілей.

Про ці цілі розповів народний депутат від "Слуги народу" та голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус в ефірі "Громадського".

До теми: У "Нафтогазі" оприлюднили деталі нового газового контракту між Україною та Росією

За його словами, ті 3 мільярди доларів – відчутна сума для "Нафтогазу", яку компанія може використати на кілька цілей.

По-перше, у них (мовиться про "Нафтогаз" – 24 канал) є певні кредити. Тобто, це може бути погашення кредитів. Друге – це можуть бути гроші, які можна інвестувати у збільшення видобутку газу, це також важливо (мовиться про видобуток українського власного газу – 24 канал). І третє: "Нафтогаз" є державною компаніє, відповідно – це дивіденди для держави, це поповнення державного бюджету,

– пояснив Герус.

Тобто, голова комітету Ради виділив три напрямки, на які можуть скерувати 3 мільярди від Росії:

Погашення кредитів.

Збільшення видобутку власного газу.

Доповнення до держбюджету.

Переговори про транзит газу: головне

Попередня угода з Росією про транзит газу завершувалася 31 грудня 2019 року.

Росія була не проти її продовжити, але лише на рік, натомість Україна хотіла б на 10 років.

Також Кремль вимагав, щоб Україна та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі.

20 грудня сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через ГТС України.

Контракт планують укласти на 5 років.

Обсяг транзиту буде 65 мільярдів кубометрів у 2020 році та по 40 мільярдів упродовж 2021 – 2024 років.

Росія виплатить "Нафтогазу" грошима (а не газом) 3 мільярдів доларів, як і присудив Стокгольмський арбітраж.

"Нафтогаз" відмовиться від нових претензій та штрафу "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів, який наклав АМКУ.

Однак, РФ може не виконати свої обіцянки щодо транзиту: "Нафтогаз" допускає ризики нового контракту