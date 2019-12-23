РФ може не виконати свої обіцянки щодо транзиту: Нафтогаз допускає ризики нового контракту

У Нафтогазі визнали, що існує ризик, коли Росія може відмовитися від транзиту газу через Україну, а Україна вже відкличе свої позови проти російського "Газпрому".

Про це в ефірі "Громадського" заявив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

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Вітренко наголосив, що саме тому Україна працює над "системою договорів, які мінімізують, або ж повністю приберуть цей ризик".

Я сподіваюся, що конструктивна робота, добросовісна робота з усіх сторін зробить так, щоб цього не сталося,

– зазначив представник Нафтогазу.

Він додав, що Нафтогаз розраховує на підтримку європейських партнерів і на політичну підтримку з боку керівництва України.

У "Нафтогазі" додали, що вони працюють над текстами угод, які передбачено протоколом. Зокрема, мовиться про:

угоду щодо врегулювання взаємних претензій;

договір про організацію транзиту між "Нафтогазомом" і "Газпромом";

договір бронювання потужностей між "Нафтогазом" та компанією "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

Водночас, ОГТСУ продовжує узгодження тексту договору про взаємодію операторів мереж з представниками "Газпрому". У "Нафтогазі" зауважили, що укладення такого договору є першим кроком для створення технічної можливості для продовження транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

Також у "Нафтогазі" додали, що вони:

проводитимуть переговори з "Газпромом" і іншими залученими сторонами для узгодження детальних юридичних і комерційних умов;

як і раніше, діятимуть у інтересах компанії та України як свого акціонера та надійного транзитера газу до Європи;

робитимуть все залежне, щоб транзит газу до ЄС територією України продовжився 1 січня 2020 року (попередній контракт спливає 31 грудня 2019 року).

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