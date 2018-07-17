Куку находится под постоянным видеонаблюдением, – адвокат политзаключенного

Незаконно заключенный крымский правозащитник Эмир-Усеин Куку находится под постоянным видеонаглядомe в СИЗО в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает "Общественное радио" со ссылкой на его адвоката Сергея Локтева.

"Его поместили в одиночную камеру под постоянное видеонаблюдение. Физического, психологически давления не оказывали, по крайней мере мне он об этом не говорил. Медперсонал достаточно лояльно относится и пытается отговорить его от голодовки. Никаких угроз, давления, по крайней мере со стороны медперсонала в СИЗО – нет", – отметил адвокат.

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По его словам, Куку несмотря на слабость отказывается принимать раствор глюкозы.

"У него слабость, он уже голодает 20 дней. У него болевые неприятные ощущения в области печени, поджелудочной железы, селезенки. Он категорически отказывается от глюкозы, то есть от физраствора, в состав которого входит глюкоза, потому что, если он начнет принимать этот препарат внутривенно, то, как он объясняет, ему могут сказать, что это лечебное голодание", – сообщил адвокат.