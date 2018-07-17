Куку перебуває під постійним відеонаглядом, – адвокат політв'язня

Незаконно ув’язнений кримський правозахисник Емір-Усеїн Куку перебуває під постійним відеонаглядомe у СІЗО в Ростові-на-Дону.

Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на його адвоката Сергія Локтєва.

"Його помістили до одиночної камери під постійний відеонагляд. Фізичного, психологічно тиску не чинили, принаймні мені він про це не говорив. Медперсонал досить лояльно ставиться і намагається відмовити його від голодування. Жодних погроз, тиску, принаймні з боку медперсоналу у СІЗО — немає", — зазначив адвокат.

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За його словами, Куку попри слабкість відмовляється приймати розчин глюкози.

"У нього слабкість, бо він уже голодує 20 днів. У нього больові неприємні відчуття у ділянці печінки, підшлункової залози, селезінки. Він категорично відмовляється від глюкози, тобто від фізрозчину, до складу якого входить глюкоза, через те що, якщо він почне приймати цей препарат внутрішньовенно, то, як він пояснює, йому можуть сказати, що це лікувальне голодування", — повідомив адвокат.