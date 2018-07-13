"Вони не потрібні Путіну": Порошенко пояснив, для чого Росії українські політв'язні

Українці, які утримуються у тюрмах Росії та окупованого Криму, є інструментом політичного тиску Кремля на Україну.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко, передає прес-служба глави держави.

Читайте також: Мати Олега Сенцова попросила Путіна про помилування сина: з'явилась реакція Кремля

Так, відповідаючи на питання чи піде Путін на поступки у питанні звільнення українських політв'язнів, глава держави нагадав, що з полону проросійських терористів звільнено понад 3 тисячі заручників.

Звичайно, вони не потрібні Путіну. Це інструмент політичного тиску на Україну та українську владу. Тепер весь світ знає реальну ситуацію та Путін не може пояснити, чому вони тримають у тюрмах в Москві, в окупованому Криму, в Сибіру українських героїв, які просто люблять Батьківщину,

– наголосив Порошенко.

Окрім того, Президент додав, що сподівається на позитивне вирішення питання зі звільнення усіх заручників, які утримуються в Росії та на окупованих територіях на Донбасі.

"Я налаштований оптимістично, бо всі лідери держав-членів, з якими я зустрівся, більше ніж 15, в тому числі Президент (Франції – "24") Макрон, знають імена політичних в’язнів в Росії. Сенцов, Сущенко, який був журналістом українського ЗМІ акредитованого в Парижі. Його незаконно арештували у Москві. Президент Макрон і Перша леді знають його ім’я та наполягають на піднятті цього питання на зустрічі з Путіним", – підкреслив він.

Окрім того, український лідер зауважив, що люди, яких вимагає звільнити Росія – реальні злочинці, а утримувані в Росії українські громадяни – переслідуються за патріотизм та є політичними в’язнями.

"У Росії вони арештовують, наприклад, Балуха лише за те, що він відмовився прийняти російський паспорт. Він лише вивісив український прапор в окупованому Криму. Ви можете уявити, що людей, які вивішують французький прапор, саджають у в’язницю на сім років?", – зазначив Порошенко.