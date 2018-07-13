"Они не нужны Путину": Порошенко объяснил, зачем России украинские политзаключенные

Украинцы, которые содержатся в тюрьмах России и оккупированного Крыма, являются инструментом политического давления Кремля на Украину.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

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Так, отвечая на вопрос пойдет ли Путин на уступки в вопросе освобождения украинских политзаключенных, глава государства напомнил, что их плена пророссийских террористов освобождено более 3 тысяч заложников.

Конечно, они не нужны Путину. Это инструмент политического давления на Украину и украинскую власть. Теперь весь мир знает реальную ситуацию и Путин не может объяснить, почему они держат в тюрьмах в Москве, в оккупированном Крыму, в Сибири украинских героев, которые просто любят Родину,

– подчеркнул Порошенко.

Кроме того, Президент добавил, что надеется на положительное решение вопроса по освобождению всех заложников, содержащихся в России и на оккупированных территориях на Донбассе.



"Я настроен оптимистично, потому что все лидеры государств-членов, с которыми я встретился, более 15, включая Президента (Франции -" 24 ") Макрона, знают имена политических заключенных в России. Сенцов, Сущенко, который был журналистом украинского СМИ, аккредитованного в Париже. Его незаконно арестовали в Москве. Президент Макрон и Первая леди знают его имя и настаивают на поднятии этого вопроса на встрече с Путиным", – подчеркнул он.



Кроме того, украинский лидер отметил, что люди, которых требует освободить Россия – реальные преступники, а содержащиеся в России украинские граждане – преследуются за патриотизм и являются политическими заключенными.



"В России они арестовывают, например, Балуха только за то, что он отказался принять российский паспорт. Он лишь вывесил украинский флаг в оккупированном Крыму. Вы можете представить, что людей, которые вывешивают французский флаг, сажают в тюрьму на семь лет?", – отметил Порошенко.