17:45
13 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 18°C
  • суббота
    23°C 17°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
  • понедельник
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин Валаамский. В России деньги не пахнут
Вєсті Кремля
21:14, 12 июля
Вести.UA. Пьяница Шуфрич. Ляшко теперь обслуживает себя сам
Вєсті.UA
20:43, 12 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, сегодня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Они не нужны Путину": Порошенко объяснил, зачем России украинские политзаключенные

125 Читати новину українською
Порошенко верит в освобождение всех украинских пленников Кремля
Порошенко верит в освобождение всех украинских пленников Кремля / Фото из открытых источников

Украинцы, которые содержатся в тюрьмах России и оккупированного Крыма, являются инструментом политического давления Кремля на Украину.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

Читайте также: Мать Олега Сенцова попросила Путина о помиловании сына: появилась реакция Кремля

Так, отвечая на вопрос пойдет ли Путин на уступки в вопросе освобождения украинских политзаключенных, глава государства напомнил, что их плена пророссийских террористов освобождено более 3 тысяч заложников.

Конечно, они не нужны Путину. Это инструмент политического давления на Украину и украинскую власть. Теперь весь мир знает реальную ситуацию и Путин не может объяснить, почему они держат в тюрьмах в Москве, в оккупированном Крыму, в Сибири украинских героев, которые просто любят Родину,
– подчеркнул Порошенко.

Кроме того, Президент добавил, что надеется на положительное решение вопроса по освобождению всех заложников, содержащихся в России и на оккупированных территориях на Донбассе.

"Я настроен оптимистично, потому что все лидеры государств-членов, с которыми я встретился, более 15, включая Президента (Франции -" 24 ") Макрона, знают имена политических заключенных в России. Сенцов, Сущенко, который был журналистом украинского СМИ, аккредитованного в Париже. Его незаконно арестовали в Москве. Президент Макрон и Первая леди знают его имя и настаивают на поднятии этого вопроса на встрече с Путиным", – подчеркнул он.

Кроме того, украинский лидер отметил, что люди, которых требует освободить Россия – реальные преступники, а содержащиеся в России украинские граждане – преследуются за патриотизм и являются политическими заключенными.

"В России они арестовывают, например, Балуха только за то, что он отказался принять российский паспорт. Он лишь вывесил украинский флаг в оккупированном Крыму. Вы можете представить, что людей, которые вывешивают французский флаг, сажают в тюрьму на семь лет?", – отметил Порошенко.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия заложники Украинцы в плену РФ Новости России Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не так все просто із "євробляхами" та податками
сегодня, 17:00 Не так все просто із "євробляхами" та податками
Блог Соцмережі 709
Падение и повышение курса гривны: как власть грабит людей
сегодня, 16:00 Падение и повышение курса гривны: как власть грабит людей
Сергій Фурса 208
Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
сегодня, 15:01 Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
Злой Одессит 1092
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
736
Шоу одного президента на саммите НАТО: кто на самом деле "тормозит" Альянс и прав ли Трамп
сегодня, 13:55 Шоу одного президента на саммите НАТО: кто на самом деле "тормозит" Альянс и прав ли Трамп
Борис Немировський 343
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Убийство рома во Львове: полиция задержала всех причастных
 24 июня , 18:37
Турция будет поставлять Украине важные военные средства
 4 июля , 14:48
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук