Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона анонсировал ряд мер по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения. Об этом пишет 24 Канал.

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Кулеба анонсировал "четкий сигнал Путину"

По словам Кулебы, в ООН, в Киеве, во многих других столицах мира произойдут разные события, которые пришлют очень четкий сигнал Путину.

Если ты, Путин, играешь в игру на истощение и думаешь, что время играет на твоей стороне, ты глубоко ошибаешься. Потому что единство с Украиной с каждым днем растет, и в этой войне ты непременно проиграешь,

– сказал Кулеба.

Важный визит президента США в Польшу

Кулеба также прокомментировал планы президента Соединенных Штатов Джо Байдена посетить Польшу с 20 по 22 февраля:

"Безусловно, это также составной элемент этой трагической годовщины и составляющий того сигнала Путину, который я объявил. Поэтому очень важно, что именно в Европе президент Байден будет. Тем более в Польше – стране, которая играет чрезвычайно важную роль в обеспечении второго оружейного фронта для Украины".

Впрочем, добавил глава МИД, речь идет не только о визите Байдена в соседнюю с Украиной страну, но и о ряде других событий "глобального масштаба".

Он также рассказал о возможности усиления санкций в отношении России и исключении ее из Совета безопасности ООН.

Что известно о приезде Байдена