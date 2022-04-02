Кулеба в Варшаве дал интервью каналу CNN. Он напомнил, что российская агрессия против Украины нарушает глобальную безопасность.

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Это война и мир должен поддержать Украину. Мы не устали бороться за свободу, и я надеюсь, что люди на Западе не устанут нас поддерживать. Есть некоторые европейские столицы, пытающиеся избегать санкций против России. Но мы работаем с ними, и я верю, что поможем им преодолеть это и определиться, будет результат,

– заявил Кулеба.

Журналистка попросила его назвать эти страны. Он заверил, что честен с ней, но это дипломатические тайны.

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