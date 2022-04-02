Кулеба в Варшаві дав інтерв'ю каналу CNN. Він нагадав, що російська агресія проти України порушує глобальну безпеку.

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Це війна і світ має підтримати Україну. Ми не втомились боротися за свободу і я сподіваюся, що люди на Заході не втомляться нас підтримувати. Є деякі європейські столиці, які пробують уникати санкцій проти Росії. Але ми працюємо з ними і я вірю, що допоможемо їм подолати це та визначитись, буде результат,

– заявив Кулеба.

Журналістка попросила його назвати ці країни. Він запевнив, що є чесним із нею, але це дипломатичні таємниці.

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