Об этом Кулеба написал в своем твиттере. Их встреча прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где глава МИД Украины находится с визитом.

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Кулеба и Блинкен обсудили следующие шаги по усилению Украины

Беседовал с секретарем Блинкеном в штаб-квартире НАТО. Скоординировали следующие большие шаги, чтобы укрепить Украину и заставить Путина испытать провал,

– отметил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины также выразил благодарность США за железную дипломатическую и военную поддержку Украины, а также за их лидерство в инициации, введении и исполнении санкций против России.

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