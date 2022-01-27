Глава внешнеполитического ведомства выразил признательность за сохранение привычного режима работы датского посольства в Киеве, подтвердив позицию о преждевременности эвакуации из нашего государства членов семей и сотрудников дипломатических учреждений.

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Собеседники согласились, что предотвращение дальнейшей эскалации российской агрессии против Украины и Европы зависит от консолидированного международного давления на Россию в сочетании с максимальным повышением обороноспособности Украины,

– сообщили в МИД.

В этом контексте Дмитрий Кулеба оценил решение правительства Дании о предоставлении 22 миллионов евро на усиление сектора безопасности в рамках Программы мира и стабилизации на 2022 – 2025 годы.

О чем еще говорили стороны

Стороны договорились о дальнейшем участии Дании в поддержке процесса реформ в Украине. Ожидается, что будет выделено 73 миллиона евро на воплощение проектов в нашем государстве.

На запрос министра иностранных дел, премьер-министр Дании согласилась рассмотреть дополнительные возможности поддержки экономической и финансовой стабильности Украины.

Строительство судов в Украине

Дмитрий Кулеба и Метте Фредериксен также обсудили возможности строительства датскими компаниями в Украине судов многоцелевого назначения, в частности для потребностей украинских пограничников и спасательных служб.

В этом контексте украинская и датская стороны договорились начать межправительственные переговоры о подготовке проекта двустороннего соглашения по строительству судов на базе украинской инфраструктуры,

– добавили дипломаты.

Министр также поднял вопрос увеличения Данией количества разрешений для украинских перевозчиков.

Обратите внимание! Отдельной темой встречи стала практическая поддержка Данией вступления Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

Датская помощь Украине: кратко