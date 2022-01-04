Детали раскрыла пресс-служба Министерства иностранных дел. В процессе разговора еще раз подтвердили приверженность Великобритании принципу "никаких решений об Украине без Украины".

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Вместе мы уверенно движемся к реализации предложенного Украиной в ноябре комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что пакет сдерживания включает такие уровни:

политический;

экономический;

безопасность.

Кроме того, во время встречи обсудили подходы Лондона к переговорам Россия – НАТО, а также – консультаций с ЕС по новым жестким санкциям для сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Диалог Трасс и Кулебы

В декабре 2021 года Кулеба и Трасс обсудили конкретные шаги в рамках комплексного пакета, который будет сдерживать Россию от новой волны агрессии в сторону Украины.

Политик и политик обсудили следующие вопросы:

ситуацию безопасности на оккупированных территориях;

ситуацию вдоль государственной границы Украины;

важные направления взаимодействия Украины и Великобритании;

укрепление безопасности в более широком Черноморском регионе;

развитие торговли;

привлечение британских инвестиций;

раскрытие полного потенциала зоны свободной торговли между Украиной и Великобританией.

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Сообщение МИД Украины:

Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий РФ.

Dmytro Kuleba: "Вместе мы уверенно движемся к реализации предложенного Украиной в ноябре комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе. Пакет сдерживания включает политический, экономический и безопасный уровни. Благодарен Великобритании за лидерскую роль в этом процессе".

В фокусе разговора:

преданность Великобритании принципу "никаких решений об Украине без Украины";

подходы Лондона к переговорам Россия – НАТО и консультациям с ЕС по новым жестким санкциям для сдерживания России от дальнейшей агрессии;

подготовка саммита НАТО в Мадриде в июне.