Об этом заявил журналист Роман Цымбалюк в эфире 24 канала. Эстонцы сделали предложение, от которого Украина не сможет отказаться.
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По словам Цымбалюка, Украине еще нужно разрешение от США – страны производства ракет, а также от Финляндии, Германии и бывших владельцев гаубиц.
Однако в Эстонии уже понимают, что ракетами Javelin, которые лежат на их складах, сейчас можно поддержать Украину.
Они же для чего нужны? Для сдерживания российской агрессии. А российская агрессия против Запада сейчас происходит на Донбассе,
– заявил журналист.
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Цымбалюк рассказал об агрессии России против Украины: смотрите видео
Вероятное наступление России: коротко
- НАТО планирует провести внеочередное заседание 7 января. На нем обсудят наращивание российских войск возле границ Украины.
- Алексей Данилов прокомментировал стягивание российских войск и техники к границам Украины. По его словам, сейчас Совет нацбезопасности и обороны не видит большой угрозы.
- По данным агенства Conflict Intelligence Team, Россия продолжает наращивать войска возле украинских границ.
- Американские СМИ предполагают, что береговая линия Азовского моря имеет наибольшую стратегическую ценность для России. Именно поэтому атака русских может начаться отсюда.
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия может атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года.