Об этом заявил журналист Роман Цымбалюк в эфире 24 канала. Эстонцы сделали предложение, от которого Украина не сможет отказаться.

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По словам Цымбалюка, Украине еще нужно разрешение от США – страны производства ракет, а также от Финляндии, Германии и бывших владельцев гаубиц.

Однако в Эстонии уже понимают, что ракетами Javelin, которые лежат на их складах, сейчас можно поддержать Украину.

Они же для чего нужны? Для сдерживания российской агрессии. А российская агрессия против Запада сейчас происходит на Донбассе,

– заявил журналист.

Обратите внимание! Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что Россия представляет реальную угрозу для Европы и НАТО. Она сама не хочет жить в мире и демократии.

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