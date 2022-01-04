Деталі розкрила пресслужба Міністерства закордонних справ. У процесі розмови ще раз підтвердили відданість Великої Британії принципу "жодних рішень про Україну без України".
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Разом ми впевнено рухаємося до втілення запропонованого Україною в листопаді комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі війни в Європі,
– наголосив Кулеба.
Глава МЗС України зауважив, що пакет стримування включає такі рівні:
- політичний;
- економічний;
- безпековий.
Окрім того, під час зустрічі обговорили підходи Лондона до переговорів Росія – НАТО, а також – консультацій з ЄС щодо нових жорстких санкцій задля стримування Росії від подальшої агресії.
Діалог Трасс та Кулеби
У грудні 2021 року Кулеба та Трасс обговорили конкретні кроки у межах комплексного пакету, який стримуватиме Росію від нової хвилі агресії у бік України.
Політик та політикиня обговорили такі питання:
- безпекову ситуацію на окупованих територіях;
- ситуацію вздовж державного кордону України;
- важливі напрямки взаємодії України і Великої Британії;
- зміцнення безпеки у ширшому Чорноморському регіоні;
- розвиток торгівлі;
- залучення британських інвестицій;
- розкриття повного потенціалу зони вільної торгівлі між Україною та Великою Британією.
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Допис МЗС України:
Дмитро Кулеба та Ліз Трасс скоординували позиції України та Великої Британії на тлі агресивних дій РФ.
Dmytro Kuleba: "Разом ми впевнено рухаємося до втілення запропонованого Україною в листопаді комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі війни в Європі. Пакет стримування включає політичний, економічний та безпековий рівні. Вдячний Великій Британії за лідерську роль в цьому процесі".
У фокусі телефонної розмови:
відданість Великої Британії принципу "жодних рішень про Україну без України";
підходи Лондона до переговорів Росія-НАТО та консультацій з ЄС щодо нових жорстких санкцій задля стримування Росії від подальшої агресії;
підготовка саміту НАТО в Мадриді в червні.