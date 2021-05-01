Дмитрий Кулеба заверил, что не считает якобы руководитель ОП Андрей Ермак "выполняет функции министра иностранных дел". Поскольку каждый из них имеет свои четко "нарезанные" полномочия.

Дмитрий Кулеба добавляет, что они вместе работают в команде президента Зеленского. Об этом он рассказал в интервью, отвечая на вопрос одного из пользователей соцсетей, который считает, что "Ермак постоянно выполняет функции министра иностранных дел".

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Что о полномочиях Ермака думает Кулеба

Глава МИД убежден, что вся команда президента Владимира Зеленского работает на результат.

Андрей Ермак не выполняет функций министра иностранных дел. А Дмитрий Кулеба не выполняет функции руководителя Офиса президента. Мы все работаем в команде президента Зеленского. У каждого есть четко "нарезанные" свои полномочия, сегмент работы, мы командно работаем на результат для Украины,

– сказал министр.

Чем занимается глава Офиса Президента на международной арене