Министерство иностранных дел поддержало международную инициативу "Возьми собаку на работу". Ведомство на один день открыло двери для своих любимцев.

МИД в фейсбуке отметил, что во время акции никто не пострадал, а собаки никому не мешали.

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В ведомстве добавили, что предварительно с другими коллегами не только посоветовались, но и получили их поддержку.

Это было очень мило,

– отмечает МИД.

Со своими собаками в ведомство пришли:

глава МИД Дмитрий Кулеба;

постпред Украины при ООН Сергей Кислица;

посол Украины в Грузии Игорь Долгов;

руководитель патронатной службы МИД Ольга Аксенова;

советник представительства Украины при ЕС Андрей Наджос;

руководитель отдела цифровой дипломатии МИД Виктория Лялина-Бойко;

заместитель представителя Украины при ЕС Ирина Ефремова;

посол Украины в Узбекистане Николай Дорошенко;

ведущий специалист МИД Татьяна Михайлова.

Дмитрий Кулеба отметил, что сегодня день, когда собак надо брать на работу, а "мы строим у нас безбарьерное министерство".

Поэтому раз в год у нас даже в министерстве нет никаких барьеров,

– поделился Кулеба.

Глава МИД также представил свою собаку Тони. Кулеба говорит, что любимец очень милый и его часто называют "собака-целовака" и "собака-обнимака".

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