Кулеба и команда МИД пришли на работу со своими собаками: милое видео
Министерство иностранных дел поддержало международную инициативу "Возьми собаку на работу". Ведомство на один день открыло двери для своих любимцев.
МИД в фейсбуке отметил, что во время акции никто не пострадал, а собаки никому не мешали.
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В ведомстве добавили, что предварительно с другими коллегами не только посоветовались, но и получили их поддержку.
Это было очень мило,
– отмечает МИД.
Со своими собаками в ведомство пришли:
- глава МИД Дмитрий Кулеба;
- постпред Украины при ООН Сергей Кислица;
- посол Украины в Грузии Игорь Долгов;
- руководитель патронатной службы МИД Ольга Аксенова;
- советник представительства Украины при ЕС Андрей Наджос;
- руководитель отдела цифровой дипломатии МИД Виктория Лялина-Бойко;
- заместитель представителя Украины при ЕС Ирина Ефремова;
- посол Украины в Узбекистане Николай Дорошенко;
- ведущий специалист МИД Татьяна Михайлова.
Дмитрий Кулеба отметил, что сегодня день, когда собак надо брать на работу, а "мы строим у нас безбарьерное министерство".
Поэтому раз в год у нас даже в министерстве нет никаких барьеров,
– поделился Кулеба.
Глава МИД также представил свою собаку Тони. Кулеба говорит, что любимец очень милый и его часто называют "собака-целовака" и "собака-обнимака".
Кулеба и команда МИД привели на работу домашних любимцев: милое видео