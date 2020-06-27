Міністерство закордонних справ підтримало міжнародну ініціативу "Візьми собаку на роботу". Відомство на один день відкрило двері для своїх улюбленців.

МЗС у фейсбуці наголосило, що під час акції ніхто не постраждав, а песики нікому не заважали.

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У відомстві додали, що попередньо з іншими колегами не тільки порадилися, але й отримали їхню підтримку.

Це було дуже мило,

– зазначає МЗС.

Зі своїми собаками до відомства прийшли:

очільник МЗС Дмитро Кулеба;

постпред України при ООН Сергій Кислиця;

посол України в Грузії Ігор Долгов;

керівниця патронатної служби МЗС Ольга Аксьонова;

радник представництва України при ЄС Андрій Наджос;

керівниця відділу цифрової дипломатії МЗС Вікторія Ляліна-Бойко;

заступниця представника України при ЄС Ірина Єфремова;

посол України в Узбекистані Микола Дорошенко;

провідна спеціалістка МЗС Тетяна Михайлова.

Дмитро Кулеба зазначив, що це день, коли собак треба брати на роботу, а "ми будуємо безбар’єрне міністерство".

Тому раз на рік у нас навіть в міністерстві немає жодних бар’єрів,

– поділився Кулеба.

Очільник МЗС також представив свого собаку – Тоні. Кулеба каже, що улюбленець дуже милий і його часто називають "собака-цілувака" і "собака-обнімака".

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