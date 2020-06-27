Кулеба та команда МЗС прийшли на роботу з своїми собаками: миле відео
Міністерство закордонних справ підтримало міжнародну ініціативу "Візьми собаку на роботу". Відомство на один день відкрило двері для своїх улюбленців.
МЗС у фейсбуці наголосило, що під час акції ніхто не постраждав, а песики нікому не заважали.
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У відомстві додали, що попередньо з іншими колегами не тільки порадилися, але й отримали їхню підтримку.
Це було дуже мило,
– зазначає МЗС.
Зі своїми собаками до відомства прийшли:
- очільник МЗС Дмитро Кулеба;
- постпред України при ООН Сергій Кислиця;
- посол України в Грузії Ігор Долгов;
- керівниця патронатної служби МЗС Ольга Аксьонова;
- радник представництва України при ЄС Андрій Наджос;
- керівниця відділу цифрової дипломатії МЗС Вікторія Ляліна-Бойко;
- заступниця представника України при ЄС Ірина Єфремова;
- посол України в Узбекистані Микола Дорошенко;
- провідна спеціалістка МЗС Тетяна Михайлова.
Дмитро Кулеба зазначив, що це день, коли собак треба брати на роботу, а "ми будуємо безбар’єрне міністерство".
Тому раз на рік у нас навіть в міністерстві немає жодних бар’єрів,
– поділився Кулеба.
Очільник МЗС також представив свого собаку – Тоні. Кулеба каже, що улюбленець дуже милий і його часто називають "собака-цілувака" і "собака-обнімака".
Кулеба та команда МЗС привели на роботу домашніх улюбленців: миле відео