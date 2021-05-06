Кулеба назвал годы президентства Трампа "сложными временами" для Украины
Дмитрий Кулеба считает, что период каденции 45-го президента США Дональда Трампа был сложным временем для Украины. В частности, речь идет о скандале 2019 года.
Источник:CNN
Детали от Кулебы
Речь идет об обвинениях в том, что Трамп якобы давил на президента Владимира Зеленского. Об этом, министр иностранных дел заявил в интервью изданию.
Интересно Встреча Байдена и Путина пока не противоречит интересам Киева, – Кулеба
Это было сложное время. В тот момент мы все были сосредоточены на одном – на сохранении двухпартийной поддержки в США,
– заявил глава МИД.
Он добавил, что не знал об официальном запросе о помощи от ФБР в отношении экс-адвоката Трампа Руди Джулиани. Кулеба отметил, что Украина открыта для оказания помощи по запросу ФБР, ведь Киеву нечего скрывать.
О каком скандале говорится
- В 2019 году Трамп и Зеленский провели официальный разговор, детали которого не разглашали. Тогда американские СМИ заявили, что глава Вашингтона просил украинского президента посодействовать расследованию дела в отношении сына Джо Байдена. Трамп якобы, убеждал коллегу инициировать расследование, чтобы навредить своему конкуренту на предстоящих выборах. Зато, в ответ он обещал улучшение отношений между США и Украиной.
- В мае 2021 года СМИ опубликовали стенограмму разговора экс-адвоката Трампа и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака за 2019 год. В ней американец, якобы надеялся, что расследованием в отношении сына Байдена займется новый генпрокурор, назначенный Зеленским.
Поделиться новостью