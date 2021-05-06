Дмитрий Кулеба считает, что период каденции 45-го президента США Дональда Трампа был сложным временем для Украины. В частности, речь идет о скандале 2019 года.

Детали от Кулебы

Речь идет об обвинениях в том, что Трамп якобы давил на президента Владимира Зеленского. Об этом, министр иностранных дел заявил в интервью изданию.

Интересно Встреча Байдена и Путина пока не противоречит интересам Киева, – Кулеба

Это было сложное время. В тот момент мы все были сосредоточены на одном – на сохранении двухпартийной поддержки в США,

– заявил глава МИД.

Он добавил, что не знал об официальном запросе о помощи от ФБР в отношении экс-адвоката Трампа Руди Джулиани. Кулеба отметил, что Украина открыта для оказания помощи по запросу ФБР, ведь Киеву нечего скрывать.

О каком скандале говорится