Вскоре должна состояться встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена. Министр МИД Дмитрий Кулеба положительно оценил жест Байдена с приглашением лидера Кремля на переговоры.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что возможная встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным не противоречит интересам Киева.

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"Прекрасный дипломатический жест"

Кулеба отметил: не стоит беспокоиться факту вероятной встречи и не нужно искать в этом предательство. С профессиональной – дипломатической точки зрения Кулеба положительно оценил этот жест. Он отметил, что по крайней мере пока эта встреча не будет противоречить интересам Украины.

Я понимаю тех, кто испытывает беспокойство из-за недостатка информации, из-за теории заговора, из-за унаследованного страха предательства,

– заявил Кулеба.

Глава МИД Украины назвал предложение Байдена президенту России о встрече "прекрасным примером дипломатии". По его мнению, встреча позволит "выиграть время" на фоне роста напряженности на Донбассе. Он предполагает, что Москва не будет предпринимать никаких действий, пока планируется встреча.

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