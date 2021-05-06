Кулеба назвав роки президентства Трампа "складними часами" для України
Дмитро Кулеба важає, що період каденції 45-го президента США Дональда Трампа був складним часом для України. Зокрема йдеться про скандал 2019 року.
Джерело:CNN
Деталі від Кулеби
Мовиться про звинувачення в тому, що Трамп нібито тиснув на президента Володимира Зеленського. Про це міністр закордонних справ заявив у інтерв'ю виданню.
Цікаво Зустріч Байдена і Путіна наразі не суперечить інтересам Києва, – Кулеба
Це був складний час. У той момент ми всі були зосереджені на одному – на збереженні двопартійної підтримки в США,
– заявив очільник МЗС.
Він додав, що не знав про офіційний запит щодо допомоги від ФБР стосовно ексадвоката Трампа Руді Джуліані. Кулеба зазначив, що Україна відкрита для надання будь-якої допомоги за запитом ФБР, адже Києву нема чого приховувати.
Про який скандал мовиться
- У 2019 році Трамп та Зеленський провели офіційну розмову деталі якої не розголошували. Тоді американські ЗМІ заявили, що очільник Вашингтона просив українського президента посприяти розслідуванню справи щодо сина Джо Байдена. Трамп нібито переконував колегу ініціювати розслідування, аби зашкодити своєму конкуренту на майбутніх виборах. Натомість у відповідь він обіцяв покращення відносин між США та Україною.
- У травні 2021 року ЗМІ опублікували стенограму розмови ексадвоката Трампа та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака за 2019 рік. У ній американець нібито сподівався, що розслідуванням щодо сина Байдена займеться новий генпрокурор, призначений Зеленським.
Поділитися новиною