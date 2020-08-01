После переговоров между Ираном и Украиной в Киеве 30 июля можно говорить о конструктиве в расследовании дела о крушения самолета МАУ. Однако в МИД не могут сказать, когда в следствии будет поставлена точка. Дипломаты отмечают: воздушное судно сбили не только из-за человеческой ошибки.

Переговоры с иранской делегацией продолжались 11 часов

Во время переговоров между иранской и украинской сторонами в Киеве 30 июля процесс удалось сдвинуть с мертвой точки. Об этом в интервью изданию "Главком" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

К теме Пока нет правды, слова о компенсации нас оскорбляют, – родные жертв авиакатастрофы МАУ

Переговоры с делегацией Ирана продолжались 11 часов и вообще, подчеркнул глава МИД, они были конструктивными.

Конечно, процесс не простой и не быстрый, но мы движемся к неизменной цели: установление всех обстоятельств трагедии, привлечение всех виновных к ответственности, выплата всех необходимых компенсаций,

– отметил Кулеба.

Пока неизвестно, какими будут суммы компенсаций

Первые суммы, которые озвучила иранская сторона, совсем не удовлетворили Украину. Поэтому Киев будет настаивать на максимальном возмещении пострадавшим.

О каком размере компенсации может говориться – пока неизвестно. Следователи, технические эксперты, юристы должны составить картину того трагического дня. От результатов расследования и будут зависеть суммы компенсаций.

Речь идет не просто о человеческой ошибке, проблема – системная

Министр сообщил, что сразу после трагедии Иран охотно шел на сотрудничество, однако впоследствии дело зашло в тупик. Теперь можно говорить о том, что расследование сдвинулось с места.

Нам известен промежуточный отчет. Ждем полный отчет технического расследования. Промежуточный содержит несколько намеков, которые четко указывают: это не было чисто человеческой ошибкой, проблема гораздо более системная. Она заключается в функционировании системы контроля за авиадвижением в целом,

– рассказал Кулеба.

Если Иран не захочет договариваться, запустят юридические механизмы

Сейчас с Ираном пытаются договориться по взаимному согласию. Если Тегеран будет упорствовать, то будут применены юридические механизмы.

И обойдется это Ирану гораздо дороже, хотя и займет немного больше времени. Поэтому я бы на их месте договаривался сейчас с нами. Я уверяю: мы готовы с Ираном конструктивно на эту тему поговорить, но позиция у нас будет жесткая. Они сбили наш самолет, они убили наших граждан и за это они должны ответить,

– сообщил министр.

Обратите внимание! Во Франции бортовые самописцы с самолета были успешно расшифрованы. Кулеба заверил, что катастрофу можно восстановить почти по секунде.

Министр отметил, что завершение расследования будет успешным. Создана международная коалиция всех пострадавших в трагедии государств. Однако пока точно сказать, когда будет результат следствия, в МИД не могут.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: коротко

Утром 8 января 2020 года самолет украинской авиакомпании МАУ упал в небе над Ираном. Произошло это сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.

Впоследствии стало известно, что пассажирский самолет сбили ракетами, которые выпустили иранские военные.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.

Недавно в Иране заявили, что украинский самолет могли сбить из-за ошибки в работе комплекса ПВО. Самолет узнали, как движущийся в Тегеран, а не наоборот.

Черные ящики со сбитого самолета удалось успешно считать и расшифровать во Франции лишь в конце июля. Результаты свидетельствуют о том, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки.



Авиакатастрофа самолета МАУ в цифрах / Инфографика 24 канала