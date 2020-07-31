Пока нет правды, слова о компенсации нас оскорбляют, – родные жертв авиакатастрофы МАУ
Иран пообещал выплатить компенсации родственникам жертв сбития самолета МАУ в небе над Тегераном. Впрочем последние в ответ обвинили Иран в попытке создать иллюзию, что родственникам нужны компенсации. Родственники жертв заявляют: прежде всего им нужна правда о том, что произошло.
Компенсации должны идти после расследования и установления правосудия, рассказал в комментарии "Радио Свобода" представитель ассоциации родственников жертв авиакатастрофы Хамед Есмаелион.
К слову Авиакатастрофа МАУ: Иран согласился выплатить компенсации семьям жертв
Человек в авиакатастрофе потерял любимую жену и 9-летнюю дочь. Он подчеркивает, что никто из них больше никогда не вернется домой, поэтому он даже думать не может о компенсации – ждет объяснений, почему так произошло.
Нельзя определить цену 9-летней девочки, которая говорила на трех языках и хорошо играла в футбол. Нельзя оценить стоматолога, которая была профессионалом и любимой женой,
– подчеркнул Хамед Есмаелион.
Похожее мнение высказали и родственники погибших украинцев. Гражданская жена погибшего бортпроводника Игоря Матькова Кристина Александрова отмечает, что компенсация могла бы помочь родителям погибшего, которые потеряли кормильца. В то же время она в первую очередь хочет знать правду.
"Я потеряла близкого мне человека, и потому прежде всего хочу, чтобы состоялось следствие и справедливый суд, чтобы были найдены виновники. Нужно огласить, было ли это сделано намеренно, каковы были причины трагедии, кто это сделал и почему", – подчеркнула Кристина Александрова.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко
- Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.
- Пассажирский самолет сбили ракетами, которые выпустили иранские военные.
- В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.
- Недавно в Иране заявили, что украинский самолет могли сбить из-за ошибки в работе комплекса ПВО. Самолет распознали, как объект движущийся к Тегерану, а не наоборот.
- Черные ящики со сбитого самолета удалось успешно считать и расшифровать во Франции лишь в конце июля. Результаты свидетельствуют о том, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки.
- Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что его страна готова выплатить вышеуказанную компенсацию. Впрочем это не касается граждан Украины. Переговоры по последнему вопросу будут продолжаться.