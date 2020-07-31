Иран пообещал выплатить компенсации родственникам жертв сбития самолета МАУ в небе над Тегераном. Впрочем последние в ответ обвинили Иран в попытке создать иллюзию, что родственникам нужны компенсации. Родственники жертв заявляют: прежде всего им нужна правда о том, что произошло.

Компенсации должны идти после расследования и установления правосудия, рассказал в комментарии "Радио Свобода" представитель ассоциации родственников жертв авиакатастрофы Хамед Есмаелион.

К слову Авиакатастрофа МАУ: Иран согласился выплатить компенсации семьям жертв

Человек в авиакатастрофе потерял любимую жену и 9-летнюю дочь. Он подчеркивает, что никто из них больше никогда не вернется домой, поэтому он даже думать не может о компенсации – ждет объяснений, почему так произошло.

Нельзя определить цену 9-летней девочки, которая говорила на трех языках и хорошо играла в футбол. Нельзя оценить стоматолога, которая была профессионалом и любимой женой,

– подчеркнул Хамед Есмаелион.

Похожее мнение высказали и родственники погибших украинцев. Гражданская жена погибшего бортпроводника Игоря Матькова Кристина Александрова отмечает, что компенсация могла бы помочь родителям погибшего, которые потеряли кормильца. В то же время она в первую очередь хочет знать правду.

"Я потеряла близкого мне человека, и потому прежде всего хочу, чтобы состоялось следствие и справедливый суд, чтобы были найдены виновники. Нужно огласить, было ли это сделано намеренно, каковы были причины трагедии, кто это сделал и почему", – подчеркнула Кристина Александрова.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко