Іран пообіцяв виплатити компенсації родичам жертв збиття літака МАУ в небі над Тегераном. Втім останні у відповідь звинуватили Іран у спробі створити ілюзію, що родичам потрібні компенсації. Родичі жертв заявляють: передовсім їм потрібна правда про те, що сталося.

Компенсації мають йти після розслідування й встановлення правосуддя, розповів у коментарі "Радіо Свобода" представник асоціації родичів жертв авіакатастрофи Хамед Есмаеліон.

До слова Авіакатастрофа МАУ: Іран погодився виплатити компенсації сім'ям жертв

Чоловік в авіакатастрофі втратив кохану дружину й 9-річну доньку. Він наголошує, що ніхто з них більше ніколи не повернеться додому, тож він навіть думати не може про компенсацію – чекає пояснень, чому так сталося.

Не можна визначити ціну 9-річної дівчинки, що говорила трьома мовами й добре грала у футбол. Не можна оцінити стоматолога, яка була професіоналкою і коханою дружиною,

– наголосив Хамед Есмаеліон.

Схожу думку висловили і родичі загиблих українців. Цивільна дружина загиблого бортпровідника Ігоря Матькова Крістіна Александрова зазначає, що компенсація могла б допомогти батькам загиблого, які втратили годувальника. Водночас вона передовсім хоче знати правду.

"Я втратила близьку мені людину, і тому передовсім хочу, щоб відбулося слідство й справедливий суд, щоб були знайдені винуватці. Потрібно оприлюднити, чи було це зроблено навмисно, які були причини трагедії, хто це зробив і чому", – наголосила Крістіна Александрова.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко