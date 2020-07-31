Поки нема правди, слова про компенсації нас ображають, – рідні жертв авіакатастрофи МАУ
Іран пообіцяв виплатити компенсації родичам жертв збиття літака МАУ в небі над Тегераном. Втім останні у відповідь звинуватили Іран у спробі створити ілюзію, що родичам потрібні компенсації. Родичі жертв заявляють: передовсім їм потрібна правда про те, що сталося.
Компенсації мають йти після розслідування й встановлення правосуддя, розповів у коментарі "Радіо Свобода" представник асоціації родичів жертв авіакатастрофи Хамед Есмаеліон.
До слова Авіакатастрофа МАУ: Іран погодився виплатити компенсації сім'ям жертв
Чоловік в авіакатастрофі втратив кохану дружину й 9-річну доньку. Він наголошує, що ніхто з них більше ніколи не повернеться додому, тож він навіть думати не може про компенсацію – чекає пояснень, чому так сталося.
Не можна визначити ціну 9-річної дівчинки, що говорила трьома мовами й добре грала у футбол. Не можна оцінити стоматолога, яка була професіоналкою і коханою дружиною,
– наголосив Хамед Есмаеліон.
Схожу думку висловили і родичі загиблих українців. Цивільна дружина загиблого бортпровідника Ігоря Матькова Крістіна Александрова зазначає, що компенсація могла б допомогти батькам загиблого, які втратили годувальника. Водночас вона передовсім хоче знати правду.
"Я втратила близьку мені людину, і тому передовсім хочу, щоб відбулося слідство й справедливий суд, щоб були знайдені винуватці. Потрібно оприлюднити, чи було це зроблено навмисно, які були причини трагедії, хто це зробив і чому", – наголосила Крістіна Александрова.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко
- Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 року одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.
- Пасажирський літак збили ракетами, які випустили іранські військові.
- У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.
- Нещодавно в Ірані заявили, що український літак могли збити через помилку у роботі комплексу ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.
- Чорні скриньки зі збитого літака вдалося успішно зчитати та розшифрувати у Франції лише наприкінці липня. Результати свідчать про те, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.
- Офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що його країна готова виплатити вищезазначену компенсацію. Втім це не стосується громадян України. Перемовини щодо останнього питання триватимуть.