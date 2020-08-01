Після переговорів між Іраном та Україною у Києві 30 липня можна говорити про конструктив у розслідуванні справи про авіатрощу літака МАУ. Проте у МЗС не можуть сказати, коли у слідстві буде поставлена крапка. Дипломати наголошують: повітряне судно збили не лише через людську помилку.

Перемовини з іранською делегацією тривали 11 годин

Під час переговорів між іранською та українською сторонами у Києві 30 липня процес вдалось зрушити з мертвої точки. Про це в інтерв'ю виданню "Главком" повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Перемовини з делегацією Ірану тривали 11 годин і загалом, наголосив очільник МЗС, вони були конструктивними.

Звісно, процес не простий і не швидкий, але ми рухаємося до незмінної мети: встановлення всіх обставин трагедії, притягнення всіх винних до відповідальності, виплата всіх необхідних компенсацій,

– зазначив Кулеба.

Наразі невідомо, якими будуть суми компенсацій

Перші суми, які озвучила іранська сторона, зовсім не задовольнили Україну. Тож Київ наполягатиме на максимальному відшкодуванні постраждалим.

Про який розмір компенсації може мовитись – наразі невідомо. Слідчі, технічні експерти, юристи повинні скласти картину того трагічного дня. Від результатів розслідування й будуть залежати суми компенсацій.

Мовиться не просто людську помилку, проблема – системна

Міністр повідомив, що одразу після трагедії Іран охоче йшов на співпрацю, проте згодом справа зайшла у глухий кут. Тепер можна говорити про те, що розслідування зрушило з місця.

Нам відомий проміжний звіт. Чекаємо на повний звіт технічного розслідування. Проміжний містить декілька натяків, які чітко вказують: це не було суто людською помилкою, проблема набагато системніша. Вона полягає у функціонуванні системи контролю за авіарухом загалом,

– розповів Кулеба.

Якщо Іран не захоче домовлятись, запустять юридичні механізми

Наразі з Іраном пробують домовитись за взаємною згодою. Якщо Тегеран упиратиметься, то будуть застосовані юридичні механізми.

І обійдеться це Ірану набагато дорожче, хоча і займе трохи більше часу. Тому я б на їхньому місці домовлявся зараз з нами. Я запевняю: ми готові з Іраном конструктивно на цю тему поговорити, але позиція у нас буде жорстка. Вони збили наш літак, вони вбили наших громадян і за це вони мають відповісти,

– повідомив міністр.

Зверніть увагу! У Франції бортові самописці з літака були успішно розшифровані. Кулеба запевнив, що катастрофу можна відновити майже по секунді.

Міністр зазначив, що завершення розслідування буде успішним. Створена міжнародна коаліція усіх постраждалих у трагедії держав. Проте наразі точно сказати, коли буде результат слідства, у МЗС не можуть.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: коротко

Вранці 8 січня 2020 року літак української авіакомпанії МАУ впав у небі над Іраном. Сталося це одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.

Згодом стало відомо, що пасажирський літак збили ракетами, які випустили іранські військові.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.

Нещодавно в Ірані заявили, що український літак могли збити через помилку у роботі комплексу ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.

Чорні скриньки зі збитого літака вдалося успішно зчитати та розшифрувати у Франції лише наприкінці липня. Результати свідчать про те, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.



Авіакатастрофа літака МАУ в цифрах / Інфографіка 24 каналу