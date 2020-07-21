В МИД Украины подтвердили, что считывание данных с черных ящиков с самолета МАУ, сбитого над Тегераном, прошло успешно. Однако украинская сторона не довольна объяснениями Ирана и требует тщательного расследования трагедии.

На черные ящики ждали слишком долго, – МИД

Во Франции бортовые самописцы расшифровывают в присутствии двух украинских специалистов, а также представителей других стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, информирует 24 канал.

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Однако в дипломатическом ведомстве отмечают – черные ящики ждали слишком долго.

Когда мы слышим аргументы, что самолеты не летали, не было возможности, то хочу заверить, что когда речь идет о транспортировке черных ящиков на расшифровку, то и Украина, и другие пострадавшие страны были готовы принять экстраординарные меры, включая отправку самолета,

– отметил Кулеба.

Версия с человеческой ошибкой Украину не устраивает

В МИД отмечают, что настроены на сотрудничество с иранской стороной. Однако объяснения о якобы человеческой ошибке, которая стала причиной трагедии, официальный Киев не устраивают.

Иран должен объяснить во всех деталях, что произошло. В современном мире одному человеку взять и сбить самолет не под силу. Даже, если это человек коварный, чрезвычайно талантлив и полон злых намерений. Мы должны ставить вопрос о функционировании системы управления воздушным пространством Ирана,

– подчеркнул министр.

Требования Украины к Ирану:

Иран должен признать свою ответственность за сбитие украинского самолета.

Иран должен извиниться и предоставить заверения, что подобные трагедии больше не случатся.

Иран должен провести техническое расследование в отношении требований Чикагской конвенции.

Иран должен провести беспристрастное уголовное расследование и привлечь всех виновных к ответственности

Иран должен выплатить надлежащие компенсации.

Обратите внимание! По предварительной информации, иранская делегация готова прибыть в Украину для ведения переговоров по компенсациям. Иран должен официально подтвердить визит.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетами, выпущенными иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.

Недавно в Иране заявили, что трагедия могла произойти из-за ошибки системы ПВО. Самолет распознали, как объект, который движется к Тегерану, а не наоборот.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала