Одній людині збити літак не під силу,– Кулеба про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані
В МЗС України підтвердили, що зчитування даних з чорних скриньок з літака МАУ, збитого над Тегераном, відбулось успішно. Проте українська сторона не задоволена поясненнями Ірану і вимагає ретельного розслідування трагедії.
На чорні скриньки чекали занадто довго, – МЗС
У Франції бортові самописці розшифровують у присутності двох українських фахівців, а також представників інших країн. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, інформує 24 канал.
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Проте у дипломатичному відомстві наголошують – на чорні скриньки чекали занадто довго.
Коли ми чуємо аргументи, що літаки не літали, не було можливості, то хочу запевнити, що коли йдеться про транспортування чорних скриньок на розшифровку, то і Україна, і інші постраждалі країни були готові вжити екстраординарних заходів, включно з надсиланням літака,
– зазначив Кулеба.
Версія з людською помилкою Україну не влаштовує
У МЗС наголошують, що налаштовані на співробітництво з іранською стороною. Проте пояснення про начебто людську помилку, яка стала причиною трагедії, офіційний Київ не влаштовують.
Іран має пояснити в усіх деталях, що сталось. В сучасному світі одній людині взяти і збити літак не під силу. Навіть, якщо це людина підступна, надзвичайно талановита та сповнена лихих намірів. Ми маємо ставити питання про функціонування системи управління повітряним простором Ірану,
– наголосив міністр.
Вимоги України до Ірану:
- Іран повинен визнати свою відповідальність за збиття українського літака.
- Іран має вибачитись і надати запевнення, що подібні трагедії більше не трапляться.
- Іран повинен провести технічне розслідування щодо вимог Чиказької конвенції.
- Іран повинен провести неупереджене кримінальне розслідування і притягнути всіх винних до відповідальності
- Іран повинен виплатити належні компенсації.
Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне
- Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.
- Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.
- У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.
- Нещодавно в Ірані заявили, що трагедія могла статись через помилку системи ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.