В МЗС України підтвердили, що зчитування даних з чорних скриньок з літака МАУ, збитого над Тегераном, відбулось успішно. Проте українська сторона не задоволена поясненнями Ірану і вимагає ретельного розслідування трагедії.

На чорні скриньки чекали занадто довго, – МЗС

У Франції бортові самописці розшифровують у присутності двох українських фахівців, а також представників інших країн. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, інформує 24 канал.

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Проте у дипломатичному відомстві наголошують – на чорні скриньки чекали занадто довго.

Коли ми чуємо аргументи, що літаки не літали, не було можливості, то хочу запевнити, що коли йдеться про транспортування чорних скриньок на розшифровку, то і Україна, і інші постраждалі країни були готові вжити екстраординарних заходів, включно з надсиланням літака,

– зазначив Кулеба.

Версія з людською помилкою Україну не влаштовує

У МЗС наголошують, що налаштовані на співробітництво з іранською стороною. Проте пояснення про начебто людську помилку, яка стала причиною трагедії, офіційний Київ не влаштовують.

Іран має пояснити в усіх деталях, що сталось. В сучасному світі одній людині взяти і збити літак не під силу. Навіть, якщо це людина підступна, надзвичайно талановита та сповнена лихих намірів. Ми маємо ставити питання про функціонування системи управління повітряним простором Ірану,

– наголосив міністр.

Вимоги України до Ірану:

Іран повинен визнати свою відповідальність за збиття українського літака.

Іран має вибачитись і надати запевнення, що подібні трагедії більше не трапляться.

Іран повинен провести технічне розслідування щодо вимог Чиказької конвенції.

Іран повинен провести неупереджене кримінальне розслідування і притягнути всіх винних до відповідальності

Іран повинен виплатити належні компенсації.

Зверніть увагу! За попередньою інформацією, іранська делегація готова прибути до України для ведення переговорів щодо компенсацій. Іран повинен офіційно підтвердити візит.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.

Нещодавно в Ірані заявили, що трагедія могла статись через помилку системи ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу