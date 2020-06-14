Поклонская занимается пиаром, – Кулеба об обращении экс-генпрокурорки Крыма к ООН
В Министерстве иностранных дел Украины назвали пиаром обращение бывшей генпрокурорки Крыма Натальи Поклонской к Верховному комиссару ООН по правам человека. Поклонская пожаловалась, что Украина – виновата в кризисе с водой в Крыму.
Обращение Поклонской не имеет международного значения
Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обращение Поклонской не имеет международного значения. Об этом глава дипведомства сообщил в интервью Укринформу.
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В международных организациях работают очень хорошие специалисты по международному праву. Все они как "Отче наш" знают, что полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант и никто другой,
– рассказал Кулеба.
"Поэтому госпожа Поклонская занимается своим пиаром, и это ее право", – добавил Кулеба.
Что известно об обращении Поклонской
- В начале июня 2020 года действующая депутат Госдумы России Наталья Поклонская обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.
- Поклонская отметила, что действия Украины якобы ставят под угрозу жизни в Крыму.
- Россия требует от мирового сообщества принять меры, чтобы Украина сняла блокаду воды в оккупированного Крыма.
- Поклонская написала, что стоки реки Днепр имеют международный характер, а свое начало вообще река берет в России. И канал, который является источником воды для населения аннексированного Крыма, якобы строился за деньги всего СССР.