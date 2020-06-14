В Министерстве иностранных дел Украины назвали пиаром обращение бывшей генпрокурорки Крыма Натальи Поклонской к Верховному комиссару ООН по правам человека. Поклонская пожаловалась, что Украина – виновата в кризисе с водой в Крыму.

Обращение Поклонской не имеет международного значения

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обращение Поклонской не имеет международного значения. Об этом глава дипведомства сообщил в интервью Укринформу.

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В международных организациях работают очень хорошие специалисты по международному праву. Все они как "Отче наш" знают, что полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант и никто другой,

– рассказал Кулеба.

"Поэтому госпожа Поклонская занимается своим пиаром, и это ее право", – добавил Кулеба.

Что известно об обращении Поклонской

В начале июня 2020 года действующая депутат Госдумы России Наталья Поклонская обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Поклонская отметила, что действия Украины якобы ставят под угрозу жизни в Крыму.

Россия требует от мирового сообщества принять меры, чтобы Украина сняла блокаду воды в оккупированного Крыма.

Поклонская написала, что стоки реки Днепр имеют международный характер, а свое начало вообще река берет в России. И канал, который является источником воды для населения аннексированного Крыма, якобы строился за деньги всего СССР.

Какова ситуация в Крыму с водой?

85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжение прекратила. Летом 2020-го ситуация с водой стала ухудшаться из-за засушливой зимы. Однако и премьер Денис Шмыгаль, и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявили, что вопрос восстановления воды в Крым пока не рассматривают. Россия сама должна решать проблемы оккупированных территорий.