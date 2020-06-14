У Міністерстві закордонних справ України назвали піаром звернення колишньої генпрокурорки Криму Наталії Поклонської до Верховного комісара ООН з прав людини. Поклонська поскаржилась, що Україна – винна у кризі з водою у Криму.

Звернення Поклонської не має міжнародного значення

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, звернення Поклонської не має міжнародного значення. Про це очільник дипвідомства повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

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У міжнародних організаціях працюють дуже гарні фахівці з міжнародного права. Усі вони як "Отче наш" знають, що повну відповідальність за ситуацію на окупованій території несе держава-окупант і ніхто інший,

– розповів Кулеба.

"Тож пані Поклонська займається своїм піаром, і це її право", – додав Кулеба.

Що відомо про звернення Поклонської

На початку червня 2020 року чинна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська звернулась до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет.

чинна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська звернулась до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет. Поклонська зазначила, що дії України начебто ставлять під загрозу життя в Криму.

Росія вимагає від світової спільноти ужити заходів, аби Україна зняла блокаду води в окупований Крим.

Поклонська написала, що стоки річки Дніпро мають міжнародний характер, а свій початок взагалі річка бере у Росії. Та й канал, який є джерелом води для населення анексованого Криму, начебто будувався за гроші усього СРСР.