Глава МИД Украины заверил, что все стены – разрушат. Кулеба признался, что есть только одна вещь, которая его действительно огорчает, сообщает 24 канал.

Обратите внимание ВСУ начинают переход на оружие НАТО, – Кулеба

Это то, что иногда слишком много времени нужно, чтобы убедить в чем-то партнеров. Но мы их убеждаем,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД отметил, что у партнеров такой аргумент: они не могут дать Украине западное вооружение, ведь на нем нужно долго учиться.

Однако Кулеба подчеркнул, что 2 месяца войны показали: украинцы гораздо быстрее способны овладевать новыми видами вооружения, чем государства-партнеры способны принимать решения о предоставлении такого вооружения. Но и эту стену удалось сломать.

Кулеба об угрозах ядерной войной

Кулеба также отметил, что Россия уже угрожает ядерной войной. Министр добавил: со стороны России льется очень много эмоций, ведь страна-оккупант понимает, что дело не идет к победе.

Глава МИД подчеркнул, что не нужно бояться. Кулеба заявил, что говорит об этом странам-партнерам. Украина не боится России, и они не должны бояться.

Заметьте – Кулеба рассказал о работе на международной арене за последнее время: смотрите видео