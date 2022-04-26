Глава МЗС України запевнив, що всі стіни – зруйнують. Кулеба зізнався, що є лише одна річ, яка його справді засмучує, повідомляє 24 канал.

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Це те, що іноді забагато часу потрібно, щоб переконати у чомусь партнерів. Але ми їх переконуємо,

– наголосив Кулеба.

Глава МЗС зауважив, що у партнерів є такий аргумент: вони не можуть дати Україні західне озброєння, адже на ньому потрібно довго вчитися.

Однак Кулеба наголосив, що 2 місяці війни показали: українці набагато швидше здатні опановувати нові види озброєння, аніж держави-партнерки здатні ухвалювати рішення про надання такого озброєння. Але й цю стіну вдалося зламати.

Кулеба про погрози ядерною війною

Кулеба також зауважив, що Росія вже погрожує ядерною війною. Міністр додав: з боку Росії ллється дуже багато емоцій, адже країна-окупантка розуміє, що справа не йде до її перемоги.

Глава МЗС наголосив, що не потрібно боятися. Кулеба заявив, що каже про це країнам-партнеркам. Україна не боїться Росії, й вони мають не боятися.

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