Глава Министерства иностранных дел Украины сообщил в сети, что 28 марта по телефону поговорил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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Кулеба пообщался с Чавушоглу

Дмитрий Кулеба отметил, что благодарен Турции за проведение на ее территории очередного раунда мирных переговоров между Украиной и Россией.

Надеюсь, что под руководством турецкого посредничества эти переговоры принесут результаты в интересах мира в Украине и нашей безопасности,

– подчеркнул министр.

Напомним, переговоры украинской и российской делегаций в Турции начнутся 29 марта, в 10:00 . Они продлятся 3 дня.