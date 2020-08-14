Кулеба: ослабленная и отторгнутая Беларусь – легкая добыча для России
У России свои интересы в отношении стран постсоветского пространства. В частности, в ее интересах – их ослабление, поскольку именно тогда такие страны могут стать легкой добычей.
Так, на вопрос о том, есть ли обострение ситуации в Беларуси в интересах России, ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказывал в интервью UA:Украинское радио.
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В интересах России ослабление стран, в отношении которых она имеет активную внешнюю политику и в которых она хочет укреплять свои позиции. Дипломатично, конечно, Россия... желает добра и здоровья белорусскому народу, но мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для Российской Федерации,
– подчеркнул он.
Глава МИД добавил, что Украина искренне строит свою политику, исходя из того, что на выходе из этого кризиса Украине нужна независимая и суверенная Беларусь.
Ранее в МИД Украины осудили насилие во время массовых протестов в Беларуси. В то же время, официальный Киев предупредил белорусские власти об угрозах внешнего вмешательства со стороны России.
В частности, Дмитрий Кулеба пожелал "белорусским соседям" на фоне повышенного интереса России к Беларуси найти "общественный баланс", который обеспечит суверенность и независимость страны.
Протесты в Беларуси: коротко о главном
- Масштабные протесты в Беларуси вспыхнули вечером 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов. На них победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим не соглашаются. Они говорят, что выборы были полностью сфальсифицированы. Эти слова подтверждают и независимые наблюдатели.
- Следовательно, уже несколько дней подряд белорусы выходят на улицы с требованием провести новые выборы без участия в них Лукашенко.
- Во время мирных акций протеста, происходящих по всем городам Беларуси, силовики жестоко избивают и задерживают людей. В то же время в столкновениях с ними используют светошумовые гранаты, дубинки, стреляют резиновыми, а иногда и боевыми патронами.
- Сейчас в больницах находятся сотни пострадавших, официальные власти сообщают о 2 жертвах. Впрочем, СМИ предполагают, что жертв может быть больше, по меньшей мере, – 4.