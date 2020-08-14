У России свои интересы в отношении стран постсоветского пространства. В частности, в ее интересах – их ослабление, поскольку именно тогда такие страны могут стать легкой добычей.

Так, на вопрос о том, есть ли обострение ситуации в Беларуси в интересах России, ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказывал в интервью UA:Украинское радио.

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В интересах России ослабление стран, в отношении которых она имеет активную внешнюю политику и в которых она хочет укреплять свои позиции. Дипломатично, конечно, Россия... желает добра и здоровья белорусскому народу, но мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для Российской Федерации,

– подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что Украина искренне строит свою политику, исходя из того, что на выходе из этого кризиса Украине нужна независимая и суверенная Беларусь.

Ранее в МИД Украины осудили насилие во время массовых протестов в Беларуси. В то же время, официальный Киев предупредил белорусские власти об угрозах внешнего вмешательства со стороны России.

В частности, Дмитрий Кулеба пожелал "белорусским соседям" на фоне повышенного интереса России к Беларуси найти "общественный баланс", который обеспечит суверенность и независимость страны.

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