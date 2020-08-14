Росія має своє інтереси щодо країн пострадянського простору. Зокрема, в її інтересах – їх ослаблення, оскільки саме тоді такі країни можуть стати легкою здобиччю.

Так на запитання про те, чи є загострення ситуації у Білорусі в інтересах Росії, відповів глава МЗС України Дмитро Кулеба. Про це він розповідав в інтерв’ю UA:Українське радіо.

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В інтересах Росії ослаблення країн, щодо яких вона має активну зовнішню політику і в якій вона хоче зміцнювати свої позиції. Дипломатично, звісно, Росія... бажає добра та здоров’я білоруському народу, але ми розуміємо, що ослаблена, відторгнена Заходом Білорусь виявиться легкою здобиччю для Російської Федерації,

– наголосив він.

Відтак, глава МЗС додав, що Україна щиро будує свою політику, виходячи з того, що на виході з цієї кризи Україні потрібна незалежна та суверенна Білорусь.

Раніше у МЗС України засудили насильство під час масових протестів у Білорусі. Водночас, офіційний Київ попередив білоруську владу про загрози зовнішнього втручання з боку Росії.

Зокрема, Дмитро Кулеба побажав "білоруським сусідам" на тлі підвищеного інтересу Росії до Білорусі знайти "громадський баланс", який забезпечить суверенність і незалежність країни.

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