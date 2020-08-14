Кулеба: Ослаблена і відторгнена Білорусь – легка здобич для Росії
Росія має своє інтереси щодо країн пострадянського простору. Зокрема, в її інтересах – їх ослаблення, оскільки саме тоді такі країни можуть стати легкою здобиччю.
Так на запитання про те, чи є загострення ситуації у Білорусі в інтересах Росії, відповів глава МЗС України Дмитро Кулеба. Про це він розповідав в інтерв’ю UA:Українське радіо.
До теми У нас була схожа ситуація, – Зеленський про протести в Білорусі і затриманих там українців
В інтересах Росії ослаблення країн, щодо яких вона має активну зовнішню політику і в якій вона хоче зміцнювати свої позиції. Дипломатично, звісно, Росія... бажає добра та здоров’я білоруському народу, але ми розуміємо, що ослаблена, відторгнена Заходом Білорусь виявиться легкою здобиччю для Російської Федерації,
– наголосив він.
Відтак, глава МЗС додав, що Україна щиро будує свою політику, виходячи з того, що на виході з цієї кризи Україні потрібна незалежна та суверенна Білорусь.
Раніше у МЗС України засудили насильство під час масових протестів у Білорусі. Водночас, офіційний Київ попередив білоруську владу про загрози зовнішнього втручання з боку Росії.
Зокрема, Дмитро Кулеба побажав "білоруським сусідам" на тлі підвищеного інтересу Росії до Білорусі знайти "громадський баланс", який забезпечить суверенність і незалежність країни.
Протести у Білорусі: коротко про головне
- Масштабні протести у Білорусі спалахнули ввечері 9 серпня, після оголошення попередніх результатів президентських виборів. На них перемогу здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим не погоджуються. Вони кажуть, що вибори були повністю сфальсифікованими. Ці слова підтверджують і незалежні спостерігачі.
- Відтак, вже кілька днів поспіль білоруси виходять на вулиці з вимогою провести нові вибори без участі в них Лукашенка.
- Під час мирних акцій протесту, що відбуваються по всіх містах Білорусі, силовики жорстоко б’ють та затримують людей. Водночас у сутичках з ними використовують світло-шумові гранати, кийки, стріляють гумовими, а подекуди й бойовими патронами.
- Наразі у лікарнях перебувають сотні потерпілих, офіційна влада повідомляє про 2 жертв. Втім, ЗМІ припускають, що жертв може бути більше, щонайменше, – 4.