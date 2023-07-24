В Варшаве вызвали на ковер российского посла после заявлений Путина, мол, Польша получила свои территории в подарок от Сталина. Варшава напомнила Путину о том, что именно СССР и Германия разделили Польшу перед Второй мировой войной.
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Украина и Польша всегда будут выступать вместе против российского империализма
Пока Путин пытается сфабриковать исторические факты, Кулеба заявляет, что Украина и Польша извлекли уроки из истории. Он подчеркнул, что Киев и Варшава будут всегда выступать вместе против российского империализма.
Также украинский министр добавил, что Украина и Польша вместе выступают против неуважения к международному праву, которым также пренебрегает кровавый режим Путина.
Попытки Путина вбить клин между Киевом и Варшавой так же напрасны, как и его неудачное вторжение в Украину. В отличие от России, Польша и Украина извлекли уроки по истории и всегда будут выступать вместе против российского империализма и неуважения к международному праву,
– написал Кулеба.
Что Путин наляпал о Польше
- На заседание Совбеза России Путин ни с того ни с сего разразился угрозами на адресу Польши, а также Литвы. Кремлевский диктатор пригрозил, что Россия напомнит Польше о том, что Сталин, мол, подарил им территории.
- На этих фантазиях диктатор не остановился и придумал, что Польша якобы "захватила" какие-то исторические земли России и "захватила" Литву.
- Польша резко отреагировала и вызвала на ковер российского посла. Польский премьер напомнил Путину, что Сталин был военным преступником, что не подлежит сомнению.
- Уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин назвал кремлевского диктатора "жалким занудой и лжецом".
- Стоит отметить, что Россия решила начать бряцать оружием уже и у границ Польши. В частности, россияне решили разместить вагнеровцев на территории граничащей с Польшей Беларуси.
- Белорусский диктатор Лукашенко в разговоре с Путиным заявил, что вагнеровцы якобы "рвутся" воевать с Польшей.