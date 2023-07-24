В Варшаве вызвали на ковер российского посла после заявлений Путина, мол, Польша получила свои территории в подарок от Сталина. Варшава напомнила Путину о том, что именно СССР и Германия разделили Польшу перед Второй мировой войной.

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Украина и Польша всегда будут выступать вместе против российского империализма

Пока Путин пытается сфабриковать исторические факты, Кулеба заявляет, что Украина и Польша извлекли уроки из истории. Он подчеркнул, что Киев и Варшава будут всегда выступать вместе против российского империализма.

Также украинский министр добавил, что Украина и Польша вместе выступают против неуважения к международному праву, которым также пренебрегает кровавый режим Путина.

Попытки Путина вбить клин между Киевом и Варшавой так же напрасны, как и его неудачное вторжение в Украину. В отличие от России, Польша и Украина извлекли уроки по истории и всегда будут выступать вместе против российского империализма и неуважения к международному праву,

– написал Кулеба.

Что Путин наляпал о Польше