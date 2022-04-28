В то же время глава Министерства иностранных дел призвал все государства присоединиться к созданию трибунала. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях в четверг, 28 апреля.

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Благодарен ПАСЕ за требование привлечения к ответственности за российские военные преступления и поддержку усилий по созданию специального трибунала за преступления агрессии,

– написал глава МИД.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул: "Вместе мы привлечем российское руководство к ответственности".

ПАСЕ поддержала создание трибунала

В Парламентской ассамблее Совета Европы подчеркнули, что очень встревожены растущим количеством свидетельств зверств, которые совершают российские солдаты на территории украинского государства.

Там выразили полную поддержку всем усилиям по расследованию совершаемых Россией преступлений против человечности и геноцида, а также привлечении страны-агрессора к ответственности.

Эту резолюцию ПАСЕ утвердила на основе доклада немецкого представителя Франко Швабе.

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