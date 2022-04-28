Водночас очільник Міністерства закордонних справ закликав усі держави приєднатися до створення трибуналу. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах в четвер, 28 квітня.

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Вдячний ПАРЄ за вимогу притягнення до відповідальності за російські воєнні злочини та підтримку зусиль щодо створення спеціального трибуналу за злочини агресії,

– написав глава МЗС.

Дмитро Кулеба також наголосив: "Разом ми притягнемо російське керівництво до відповідальності".

ПАРЄ підтримала створення трибуналу

У Парламентській асамблеї Ради Європи підкреслили, що дуже стривожені зростаючою кількістю свідчень звірств, які вчиняють російські солдати на території української держави.

Там висловили повну підтримку всім зусиллям з розслідування скоєних Росією злочинів проти людяності та геноциду, а також у притягненні країни-агресора до відповідальності.

Цю резолюцію ПАРЄ затвердила на основі доповіді німецького представника Франка Швабе.

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