Перед поединком Кулеба предложил Клеверли поспорить на бутылку вина. Британец согласился с предложением.

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Кулеба проиграл пари

Однако Украина уступила Англию со счетом 0:2 и Кулеба сдержал обещание. Он подарил своему коллеге бутылку вина от известного украинского экс-тенсисиста Сергея Стаховского.

Пари есть пари. Выбрать было непросто: много хороших украинских вин. Шабо, Бейкуш, Колонист. Я выбрал одно от Сергея Стаховского. Стаховский – легенда нашего тенниса, который сейчас служит в ВСУ, защищая нашу страну. Однажды мы поднимем бокалы за Победу Украины,

– написал Кулеба.

Кулеба сдержал обещание / Фото с твиттера

Напомним, что титулованный украинский теннисист и виноделец Сергей Стаховский сейчас служит в рядах ВСУ.

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