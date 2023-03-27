Перед поєдинком Кулеба запропонував Клеверлі посперечатися на пляшку вина. Британець погодився на пропозицію.
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Кулеба програв парі
Однак Україна поступилася Англії з рахунком 0:2 і Кулеба дотримався обіцянки. Він подарував своєму колезі пляшку вина від відомого українського екстенісиста Сергія Стаховського.
Парі є парі. Вибрати було непросто: багато хороших українських вин. Шабо, Бейкуш, Колоніст. Я вибрав одне від Сергія Стаховського. Стаховський – легенда нашого тенісу, який зараз служить у ЗСУ, захищаючи нашу країну. Одного разу ми піднімемо бокали за Перемогу України,
– написав Кулеба.
Кулеба дотримався обіцянки / Фото з твітеру
Як зіграли "синьо-жовті"
- Матч проти Англії став дебютним на чолі національної збірної для Руслана Ротаня. До роботи з командою чинний тренер української "молодіжки" був залучений перед грою проти Англії, замінивши на посаді Олександра Петракова.
- Збірна України почала свій шлях у кваліфікації Євро-2024. У стартовому поєдинку наша команда не змогла взяти очки на полі Англії, програвши на "Вемблі" з рахунком 0:2.
- Нагадаємо, що наступний раз збірна України збереться вже влітку. Тоді в рамках відбору на Євро-2024 "синьо-жовті" зіграють на виїзді з Північною Македонією (16 червня) та вдома проти Мальти (19 червня).