Перед поєдинком Кулеба запропонував Клеверлі посперечатися на пляшку вина. Британець погодився на пропозицію.

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Кулеба програв парі

Однак Україна поступилася Англії з рахунком 0:2 і Кулеба дотримався обіцянки. Він подарував своєму колезі пляшку вина від відомого українського екстенісиста Сергія Стаховського.

Парі є парі. Вибрати було непросто: багато хороших українських вин. Шабо, Бейкуш, Колоніст. Я вибрав одне від Сергія Стаховського. Стаховський – легенда нашого тенісу, який зараз служить у ЗСУ, захищаючи нашу країну. Одного разу ми піднімемо бокали за Перемогу України,

– написав Кулеба.

Кулеба дотримався обіцянки / Фото з твітеру

Нагадаємо, що титулований український тенісист і винороб Сергій Стаховський зараз служить у лавах ЗСУ.

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