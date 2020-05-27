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Кулеба поедет в Венгрию договариваться о примирении

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Кулеба поедет в Венгрию мириться 29 мая
Дмитрий Кулеба посетит Венгрию / Пресс-служба Кабмина

Первый посткарантинный визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Венгрию состоится уже 29 мая.

Кулеба должен встретиться со своим венгерским коллегой Петером Сиярто, сообщает "Европейская правда".

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Первый посткарантинный визит

В дорогу министр отправится на авто, поскольку авиасообщение Украины с другими государствами еще не восстановилось. Расстояние до Будапешта – 1120 километров, столько же обратно.

Официальная цель встречи – подписание соглашения о венгерском займе для инфраструктурных объектов на Закарпатье, сообщают источники.

Реальная задача является другой. Министры должны согласовать встречу президента Зеленского и премьер-министра Орбана, которая, как ожидается, пройдет в Киеве, а также согласовать компромиссные договоренности лидеров, которые должны открыть возможность для выхода из изнурительного кризиса в отношениях наших государств,
– говорится в материале.

Так, украинские эксперты в этом вопросе подготовили общую позицию относительно "красных линий" Украины. Кроме того, они обозначили вопросы, в которых возможно найти компромисс.

Отношения Украины и Венгрии: что надо знать

  • Напряжение между двумя странами продолжает существовать, в том числе и по языковому вопросу. Из-за закона "О языке" Венгрия угрожает блокировать членство Украины в НАТО.
  • Будапешту не нравятся украинские законы об образовании и языке. Там обвиняют Украину в якобы несоблюдении прав нацменьшинств.
  • В то же время в МИД Венгрии надеются на президента Владимира Зеленского. С ним там намерены решить "проблемные вопросы", касающиеся венгерского национального меньшинства в Украине.
  • Работа над проведением личной встречи Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном несмотря на пандемию коронавируса продолжается.
Автор: Ирина Юрковская
Теги: Новости Украины МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Венгрия Новости политики
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