Кулеба поедет в Венгрию договариваться о примирении

Первый посткарантинный визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Венгрию состоится уже 29 мая.

Кулеба должен встретиться со своим венгерским коллегой Петером Сиярто, сообщает "Европейская правда".

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Первый посткарантинный визит

В дорогу министр отправится на авто, поскольку авиасообщение Украины с другими государствами еще не восстановилось. Расстояние до Будапешта – 1120 километров, столько же обратно.

Официальная цель встречи – подписание соглашения о венгерском займе для инфраструктурных объектов на Закарпатье, сообщают источники.

Реальная задача является другой. Министры должны согласовать встречу президента Зеленского и премьер-министра Орбана, которая, как ожидается, пройдет в Киеве, а также согласовать компромиссные договоренности лидеров, которые должны открыть возможность для выхода из изнурительного кризиса в отношениях наших государств,

– говорится в материале.

Так, украинские эксперты в этом вопросе подготовили общую позицию относительно "красных линий" Украины. Кроме того, они обозначили вопросы, в которых возможно найти компромисс.

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