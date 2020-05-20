Украина и Венгрия должны подписать меморандум из-за языкового конфликта
Владимир Зеленский заявил, что он планирует подписать меморандум с Венгрией. По его мнению, это поможет урегулировать языковой конфликт.
Вместе с тем президент подчеркнул, что нацменьшинства должны знать государственный язык. Об этом Зеленский сказал во время пресс конференции, передает 24 канал.
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Зеленский добавил, что надеется в ближайшее время решить этот вопрос.
Господин Орбан (венгерский премьер-министр – 24 канал) в течение года ищет со мной встречу. Я сказал, что готов к встрече. Я хотел бы, чтобы мы подписали меморандум всего: и ситуации безопасности, уважения, меморандум уважения к истории. У нас непростые пока отношения с Венгрией, но я думаю мы этот вопрос в ближайшее время решим,
– заявил он.
Зеленский отметил, что для многих жителей Украины украинский язык не является родным, но все граждане должны знать государственный язык.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует осуществить визит в Украину, чтобы встретиться с Зеленским после завершения пандемии коронавируса. Даты визита стороны планируют согласовать после окончания пандемии.
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Что известно об отношениях Украины и Венгрии: главное
- Украина и Венгрия сложные отношения, в том числе и из-за языкового вопроса. Так, Венгрия блокирует членство Украины в НАТО через закон о языке.
- Венгрия недовольна украинским законам об образовании и язык и обвиняет Украину в якобы несоблюдении прав нацменьшинств.
- В МИД Венгрии надеются на президента Зеленского, вместе с которым смогут решить "проблемные вопросы", касающиеся венгерского национального меньшинства в Украине.