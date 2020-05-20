Украина и Венгрия должны подписать меморандум из-за языкового конфликта

Владимир Зеленский заявил, что он планирует подписать меморандум с Венгрией. По его мнению, это поможет урегулировать языковой конфликт.

Вместе с тем президент подчеркнул, что нацменьшинства должны знать государственный язык. Об этом Зеленский сказал во время пресс конференции, передает 24 канал.

Важно Языковой вопрос в Украине искусственный, – Зеленский собирается разобраться с квотами на ТВ

Зеленский добавил, что надеется в ближайшее время решить этот вопрос.

Господин Орбан (венгерский премьер-министр – 24 канал) в течение года ищет со мной встречу. Я сказал, что готов к встрече. Я хотел бы, чтобы мы подписали меморандум всего: и ситуации безопасности, уважения, меморандум уважения к истории. У нас непростые пока отношения с Венгрией, но я думаю мы этот вопрос в ближайшее время решим,

– заявил он.

Зеленский отметил, что для многих жителей Украины украинский язык не является родным, но все граждане должны знать государственный язык.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует осуществить визит в Украину, чтобы встретиться с Зеленским после завершения пандемии коронавируса. Даты визита стороны планируют согласовать после окончания пандемии.

Интересно Будут ли пересматривать закон о языке в Украине: заявление Бородянского

Что известно об отношениях Украины и Венгрии: главное