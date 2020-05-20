Україна та Угорщина мають підписати меморандум через мовний конфлікт

Володимир Зеленський заявив, що він планує підписати меморандум з Угорщиною. На його думку, це допоможе врегулювати мовний конфлікт.

Водночас президент наголосив, що нацменшини повинні знати державну мову. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає 24 канал.

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Зеленський додав, що сподівається найближчим часом розв'язати це питання.

Пан Орбан (угорський прем'єр-міністр – 24 канал) протягом року шукає зі мною зустріч. Я сказав, що готовий до зустрічі. Я хотів би, щоб ми підписали меморандум всього: і безпекової ситуації, поваги, меморандум поваги до історії. У нас непрості поки відносини з Угорщиною, але я думаю ми це питання найближчим часом вирішимо,

– заявив він.

Зеленський наголосив, що для багатьох жителів України українська мова не є рідною, але всі громадяни повинні знати державну мову.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує здійснити візит в Україну, щоб зустрітися з Зеленським після завершення пандемії коронавірусу. Дати візиту сторони планують узгодити після закінчення пандемії.

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