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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Україна та Угорщина мають підписати меморандум через мовний конфлікт

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Конфлікт України та Угорщини
Конфлікт України та Угорщини / 5 канал

Володимир Зеленський заявив, що він планує підписати меморандум з Угорщиною. На його думку, це допоможе врегулювати мовний конфлікт.

Водночас президент наголосив, що нацменшини повинні знати державну мову. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає 24 канал

Важливо Мовне питання в Україні штучне, – Зеленський збирається розібратися з квотами на ТБ

Зеленський додав, що сподівається найближчим часом розв'язати це питання.

Пан Орбан (угорський прем'єр-міністр – 24 канал) протягом року шукає зі мною зустріч. Я сказав, що готовий до зустрічі. Я хотів би, щоб ми підписали меморандум всього: і безпекової ситуації, поваги, меморандум поваги до історії. У нас непрості поки відносини з Угорщиною, але я думаю ми це питання найближчим часом вирішимо,
– заявив він.

Зеленський наголосив, що для багатьох жителів України українська мова не є рідною, але всі громадяни повинні знати державну мову.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує здійснити візит в Україну, щоб зустрітися з Зеленським після завершення пандемії коронавірусу. Дати візиту сторони планують узгодити після закінчення пандемії.

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Що відомо про стосунки України та Угорщини: головне

  • Україна та Угорщина має складні стосунки, зокрема і через мовне питання. Так, Угорщина блокує членство України у НАТО через закон про мову.
  • Угорщина незадоволена українськими законами про освіту та мову й звинувачує Україну у нібито недотриманні прав нацменшин.
  • У МЗС Угорщини сподіваються на президента Зеленського, разом з яким зможуть вирішити "проблемні питання", що стосуються угорської національної меншини в Україні.
Автор: Альона Захарова
Теги: Володимир Зеленський мовне питання Угорщина Президент України Новини України Новини політики
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