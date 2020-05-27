Кулеба поїде до Угорщини домовлятися про примирення

Перший посткарантинний візит міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Угорщини відбудеться вже 29 травня.

Кулеба має зустрітися із своїм угорським колегою Петером Сіярто, про це повідомила прес-служба МЗС України на своїй фейсбук-сторінці.

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Перший посткарантинний візит

У дорогу міністр вирушить автомобілем, оскільки авіасполучення України з іншими державами ще не відновилося. Відстань до Будапешта – 1120 кілометрів, стільки ж назад.

Під час візиту Кулеба із угорським колегою обговорять:

подальший розвиток інвестиційної та торговельної співпраці України та Угорщини;

втілення інфраструктурних проєктів;

шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії COVID-19;

приділять увагу вирішенню низки проблемних питань українсько-угорських відносин.

Водночас видання "Європейська правда" зазначає, що офіційна мета зустрічі – підписання угоди про угорську позику для інфраструктурних проєктів на Закарпатті, повідомляють джерела.

Реальне завдання є іншим. Міністри мають узгодити зустріч президента Зеленського і прем’єр-міністра Орбана, що, як очікується, пройде в Києві, а також узгодити компромісні домовленості лідерів, які мають відкрити можливість для виходу з виснажливої кризи у відносинах наших держав,

– мовиться у матеріалі.

Так, українські експерти у цьому питанні підготували спільну позицію щодо "червоних ліній" України. Окрім того, вони позначили питання, з яких можливо знайти компроміс.

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