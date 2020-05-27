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Кулеба поїде до Угорщини домовлятися про примирення

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Кулеба поїде в Угорщину миритися 29 травня
Дмитро Кулеба відвідає Угорщину / Пресслужба Кабміну

Перший посткарантинний візит міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Угорщини відбудеться вже 29 травня.

Кулеба має зустрітися із своїм угорським колегою Петером Сіярто, про це повідомила прес-служба МЗС України на своїй фейсбук-сторінці

До теми Україна та Угорщина мають підписати меморандум через мовний конфлікт

Перший посткарантинний візит

У дорогу міністр вирушить автомобілем, оскільки авіасполучення України з іншими державами ще не відновилося. Відстань до Будапешта – 1120 кілометрів, стільки ж назад.

Під час візиту Кулеба із угорським колегою обговорять:

  • подальший розвиток інвестиційної та торговельної співпраці України та Угорщини;
  • втілення інфраструктурних проєктів; 
  • шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії COVID-19;
  • приділять увагу вирішенню низки проблемних питань українсько-угорських відносин.

Водночас видання "Європейська правда" зазначає, що офіційна мета зустрічі – підписання угоди про угорську позику для інфраструктурних проєктів на Закарпатті, повідомляють джерела.

Реальне завдання є іншим. Міністри мають узгодити зустріч президента Зеленського і прем’єр-міністра Орбана, що, як очікується, пройде в Києві, а також узгодити компромісні домовленості лідерів, які мають відкрити можливість для виходу з виснажливої кризи у відносинах наших держав,
– мовиться у матеріалі.

Так, українські експерти у цьому питанні підготували спільну позицію щодо "червоних ліній" України. Окрім того, вони позначили питання, з яких можливо знайти компроміс.

Стосунки України та Угорщини: що треба знати

  • Напруження між двома країнами продовжує існувати, зокрема і через мовне питання. Через закон про мову Угорщина погрожує блокувати членство України у НАТО.
  • Будапешту не подобаються українські закони про освіту та мову. Там звинувачують Україну у нібито недотриманні прав нацменшин.
  • Водночас в МЗС Угорщини сподіваються на президента Володимира Зеленського. Із ним там мають намір вирішити "проблемні питання", що стосуються угорської національної меншини в Україні.
  • Робота над проведенням особистої зустрічі Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном попри пандемію коронавірусу триває. 

 

Автор: Ірина Юрковська
Теги: Новини України Новини політики МЗС України Дмитро Кулеба – новини Угорщина
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