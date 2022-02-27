Кулеба поговорил с главой МИД Пакистана
27 февраля 2022 , 15:30Читати новину українською
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Куреши.
Известно, что разговор проходил в телефонном режиме. Министерство иностранных дел Пакистана поддерживает шаги, направленные на восстановление мира в Украине.
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Созвонился с пакистанским главой МИД Шахом Махмудом Куреши. Пакистан поддерживает шаги в международных организациях, направленных на восстановление мира в Украине. Обсуждали безопасность пакистанских студентов. Я подчеркнул: лучший способ обеспечить их безопасность – это заставить Путина прекратить войну против Украины,
– написал Кулеба в твиттере.
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