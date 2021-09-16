В настоящее время брифинг остановили. Впоследствии он возобновился

Заметьте Готовятся новые санкции: Зеленский созывает СНБО на 17 сентября, – СМИ

Мне здесь президент звонит. Можно на паузу поставить трансляцию,

– спросил Кулеба.

Брифинг Кулебы: главное

Министр иностранных дел рассказал о налаживании сотрудничества с новым главой ООН. По словам Кулебы, пока внимание сосредоточили на вопросах:

противодействия агрессии со стороны России;

восстановлении территориальной целостности Украины;

деоккупации Донбасса и Крыма;

улучшении уровня жизни на пострадавших от оккупации территориях;

борьбе с пандемией коронавируса.

Почему ООН проигнорировала Крымскую платформу