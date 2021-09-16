В настоящее время брифинг остановили. Впоследствии он возобновился
Заметьте Готовятся новые санкции: Зеленский созывает СНБО на 17 сентября, – СМИ
Мне здесь президент звонит. Можно на паузу поставить трансляцию,
– спросил Кулеба.
Брифинг Кулебы: главное
Министр иностранных дел рассказал о налаживании сотрудничества с новым главой ООН. По словам Кулебы, пока внимание сосредоточили на вопросах:
- противодействия агрессии со стороны России;
- восстановлении территориальной целостности Украины;
- деоккупации Донбасса и Крыма;
- улучшении уровня жизни на пострадавших от оккупации территориях;
- борьбе с пандемией коронавируса.
Почему ООН проигнорировала Крымскую платформу
- Кулеба рассказал, что ООН проигнорировала саммит Крымской платформы по политическим мотивам.
- По словам главы МИД Украины, это – "только один негативный момент в контексте нашего участия в ООН".
- Кулеба анонсировал тематические беседы с руководством ООН.
- Министр отметил, что такое отношение – недопустимо. Приоритетной задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности.
- Кулеба отметил: нужно защищать принципы, а не интересы отдельных государств.