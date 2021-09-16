На цей час брифінг зупинили. Згодом він поновився.
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Мені тут президент дзвонить. Можна на паузу поставити трансляцію,
– запитав Кулеба.
Брифінг Кулеби: головне
Міністр закордонних справ розповів про налагодження співпраці з новим главою ООН. За словами Кулеби, наразі увагу зосередили на питаннях:
- протидії агресії з боку Росії;
- відновленні територіальної цілісності України;
- деокупації Донбасу та Криму;
- покращенні рівня життя на постраждалих від окупації територіях;
- боротьбі з пандемією коронавірусу.
Чому ООН проігнорувала Кримську платформу
- Кулеба розповів, що ООН проігнорувала саміт Кримської платформи через політичні мотиви.
- За словами глави МЗС України, це – "лише один негативний момент в контексті нашої участі в ООН".
- Кулеба анонсував тематичні розмови з керівництвом ООН.
- Міністр зауважив, що таке ставлення – неприпустиме. Пріоритетним завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки.
- Кулеба наголосив: потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих держав.