На цей час брифінг зупинили. Згодом він поновився.

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Мені тут президент дзвонить. Можна на паузу поставити трансляцію,
– запитав Кулеба.

Брифінг Кулеби: головне

Міністр закордонних справ розповів про налагодження співпраці з новим главою ООН. За словами Кулеби, наразі увагу зосередили на питаннях:

  • протидії агресії з боку Росії;
  • відновленні територіальної цілісності України;
  • деокупації Донбасу та Криму;
  • покращенні рівня життя на постраждалих від окупації територіях;
  • боротьбі з пандемією коронавірусу.

Чому ООН проігнорувала Кримську платформу

  • Кулеба розповів, що ООН проігнорувала саміт Кримської платформи через політичні мотиви.
  • За словами глави МЗС України, це – "лише один негативний момент в контексті нашої участі в ООН".
  • Кулеба анонсував тематичні розмови з керівництвом ООН.
  • Міністр зауважив, що таке ставлення – неприпустиме. Пріоритетним завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки.
  • Кулеба наголосив: потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих держав.